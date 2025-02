Kaolack: Manifestation des étudiants de l’ USSEIN-SS

Partager Facebook

Les étudiants de l’ USSEIN-SS de Kaolack déploient les mauvaises conditions d’ hébergement au Campus social , la lenteur du paiement des bourses pour certains étudiants et réclament la livraison des chantiers de l’ USSEIN-SS Ce Mercredi la tension était à l’ Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack et les alentours du quartier Sing Sing .

Les étudiants de l’ USSEIN-SS de Kaolack ont barré la route nationale et brûlé des pneus pour manifester leur amertume le non respect des engagements du Ministre de l’ Enseignement Supérieur qui leur avait promis de résoudre leurs préoccupations mais de telles promesses de la tutelle ne sont pas encore concrétisées disent- ils

A la suite de cette manifestation les étudiants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes et certains d’ entre sont interpellés par la police et conduits dans les locaux du commissariat central de Kaolack . Pour rappel la coordination des amicale de l’ USSEIN-SS a toujours revendiqué le surnombre d’ étudiants qui s’ entassent comme des sardines dans leurs chambres au niveau de Campus social et la Coordination des Amicales des étudiants de l’ USSEIN-SS avait interpellé la tutelle depuis le mois d ‘Octobre 2024 sur non seulement leurs mauvaises conditions d’ hébergement mais aussi sur le retard de paiement des bourses .

Et le Ministre de l’Enseignement Supérieur avait tenu des promesses pour décanter la situation mais jusqu’ à présent le paiement des bourses n’ a pas encore couvert our tous les étudiants . Une autre préoccupation qui tient à cœur la Coordination des Amicales de l’ USSEIN-SS : il s’ agit de la situation des nouveaux bacheliers de la promotion 7 qui sont orientés alors que la capacité d’ accueil du Campus social ne peut supporter l’ hébergement de ces derniers au niveau campus social. Selon des étudiants cette situation ne favorise pas de meilleures conditions d’études disent-ils .

Hormis les conditions d’hébergement et le retard de paiement des bourses , les étudiants de l’ USSEIN-SS ont également souligné le démarrage tardif des enseignements apprentissages pour les nouveaux n’ ont pas encore commencé alors qu’ ils ont payé les droits d’ inscription et orientés aux niveaux des différentes universités du Sénégal. Il est également bon de signaler que cette manifestation des étudiants de l’ USSEIN-SS a porté préjudice aux populations du quartier de sing sing qui ont inhalé la fumée des grenades lacrymogènes et des pneus brûlés sur la route nationale. Les autorités étatiques et universitaires sont alertées.