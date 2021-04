KAOLACK: Une lycéenne envoyée en prison pour avoir divulguer la sextape de sa copine

Les lycéennes Ndeye Aida War et Fama Ndiaye ont eu d’autres préoccupations que leurs cours. Elèves en classe de Première, elles sont impliquées dans une affaire de mœurs. Ndeye Aida War (19 ans) a été attraite à la barre du tribunal de Kaolack pour diffusion de données personnelles. Elle a écopé de 03 mois de prison ferme.

Tout est parti d’une sextape de Fama Ndiaye et son petit ami. Pour savourer ce moment intime encore et encore, le jeune garçon a fait une vidéo qu’il envoie à sa dulcinée qui l’a jalousement sauvegardée dans son téléphone portable. Un jour, son amie Ndeye Aida War lui demande de lui prêter son téléphone afin qu’elle s’envoie des son et vidéos, car elle avait perdu les données de son cellulaire après l’avoir réinitialisé. Devant l’instance de son amie, Fama Ndiaye déverrouille son téléphone avant de le remettre à Ndeye Aida War tout en insistant pour qu’elle ne fouille pas dans son compte personnel où il y a des données sensibles. La jeune lycéenne curieuse, voulu voir le contenu obscène que son amie l’interdit de regarder.

Dés lors que le téléphone était entre ses mains, elle entre dans les données personnelles et voit la vidéo de Fama Ndiaye en compagnie de son petit-ami. Elle transfère la vidéo dans son téléphone avant de l’envoyer à ses autres camarades de classe. Fama Ndiaye est informée par ses amies de sa sextape qui fait le tout du Net. Furieuse, elle s’en ouvre au surveillant général, puis à ses parents. La jeune fille devient alors la risée de toute son école. Pour laver son honneur, Fama Ndiaye dépose une plainte contre Ndeye Aida War pour diffusion de données personnelles.

Devant la barre, la prévenue nie toute implication dans la diffusion de la sextape qui est au cœur de tous les débats à Kaolack. Selon elle, la jeune fille voulait se dédouaner de son acte et cherche un coupable. Pour Ndeye Aida War, son amie n’a aucune preuve de sa culpabilité et qu’elle n’a rien fait de ce qu’on l’accuse. Pourtant le témoignage de Fatou Kiné Niang contredit la prévenue car elle explique avoir reçu la sextape par le biais de Ndeye Aida War. Pour le procureur de république, Ndeye Aida a partagé la vidéo en connaissance de cause. Il a requis 03 mois de prison ferme contre la prévenue. Le tribunal, dans son délibéré, a condamné Ndeye Aida War à trois mois de prison ferme. Un verdict lourd de conséquences.