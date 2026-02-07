Kédougou : Bassirou Diomaye Faye lance le programme de la connectivité universelle pour connecter gratuitement 1 million de personnes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À Kédougou, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement de la connectivité universelle, une initiative nationale majeure qui permettra de connecter gratuitement 1 million de Sénégalais, en priorité dans les zones où l’accès au numérique était jusqu’ici difficile, voire quasi inexistant.

Le choix du Lycée technique, industriel et minier Mamba Guirassy pour ce lancement revêt une forte portée symbolique et stratégique. Créé en 1998 et implanté sur un vaste site de 17 hectares, cet établissement est un pilier de la formation technique et professionnelle dans le Sud-Est du pays, au cœur d’un territoire à fort potentiel minier, agricole et industriel. Il forme chaque année des centaines de techniciens et de techniciens supérieurs dans des filières directement liées aux besoins de l’économie nationale.

La connectivité universelle y devient un accélérateur de transformation pédagogique. Elle ouvre un accès élargi aux ressources numériques, renforce la qualité des apprentissages, modernise les formations techniques et améliore l’adéquation entre formation et emploi. Elle permet également de mieux préparer les apprenants aux exigences technologiques des secteurs industriels, miniers et agricoles, tout en renforçant leur employabilité.

Au-delà de ce lycée, ce lancement marque une rupture politique assumée visant à faire du numérique un instrument de désenclavement territorial, d’égalité des chances et de justice sociale. En rapprochant les établissements de formation, les écoles, les centres de santé et les communautés rurales de l’espace numérique national, l’État affirme que le lieu de naissance ou de résidence ne doit plus déterminer l’accès au savoir et aux opportunités.

À travers cette initiative inscrite dans le New Deal Technologique, le Chef de l’État engage résolument le Sénégal sur la voie de l’accès universel au numérique, comme levier de transformation du capital humain, de création d’emplois et de souveraineté, en cohérence avec la vision Sénégal 2050.