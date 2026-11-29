KÉDOUGOU : LE PRÉSIDENT DIOMAYE FAYE LANCE LA CONSTRUCTION D’UN LYCÉE MODERNE DE 5 HECTARES

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé samedi à Kédougou à la pose de la première pierre d’un lycée moderne d’enseignement général, dont les travaux, confiés à l’entreprise FALAISE BTP SA, filiale du Groupe DAMA, sont prévus pour une durée de 18 mois.

Érigé sur une superficie d’environ cinq hectares, cet établissement scolaire comprendra notamment un bloc administratif, des laboratoires, des blocs pédagogiques, des gymnases, des blocs d’hygiène ainsi que des aménagements extérieurs et un mur de clôture.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives et territoriales, des élus locaux, des chefs coutumiers et de nombreux élèves venus assister à cet événement.

Présentant les caractéristiques du projet, le coordonnateur des travaux, Amadou Cheikhou Nimaga, ingénieur en génie civil, a indiqué que les infrastructures prévues visent à offrir un cadre d’apprentissage adapté aux besoins des élèves.

Il a assuré que l’entreprise FALAISE BTP SA mettra en œuvre les moyens nécessaires pour respecter les exigences de qualité et le délai contractuel de 18 mois.

Prenant la parole, le chef de l’État a souligné l’importance du rapprochement des infrastructures scolaires des populations pour améliorer les conditions d’apprentissage et l’encadrement des élèves.

« Rapprocher les infrastructures scolaires des populations, c’est garantir aux apprenants de meilleures conditions d’étude et un meilleur encadrement sous l’œil vigilant de leurs parents », a-t-il déclaré.

Selon Bassirou Diomaye Faye, la formation dispensée dans ce futur établissement contribuera à la réalisation du troisième axe de l’Agenda national de transformation, consacré au développement d’un capital humain de qualité et à l’équité sociale.

Le président de la République a également félicité les ministres chargés des Infrastructures et de l’Éducation nationale pour la mise en œuvre de ce programme de construction de lycées modernes, destiné à renforcer les capacités d’accueil du système éducatif et à favoriser la formation de ressources humaines qualifiées au niveau local.

Avant l’étape de Kédougou, le chef de l’État avait procédé à la pose de la première pierre d’un lycée à Tambacounda. Les travaux de cet établissement, également confiés à FALAISE BTP SA, sont prévus pour une durée de 18 mois.

À travers ces projets, les autorités entendent renforcer l’offre éducative dans les régions de l’intérieur et rapprocher davantage les infrastructures scolaires des populations.