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Ada Fass a créé la sensation ce dimanche à l’Arène nationale en prenant le meilleur sur Balla Gaye 2. Dans ce choc très attendu, le lutteur de Fass-Benno a réussi à faire tomber le Lion de Guédiawaye au terme d’un affrontement marqué par un accrochage intense.

Après deux minutes d’observation et de nombreux échanges sans véritable prise de risque, les deux lutteurs ont fini par engager les hostilités. Balla Gaye 2 a lancé les premières offensives, mais a finalement perdu ses appuis. Solide dans l’accrochage, Ada Fass a résisté à son adversaire avant de se dégager et de réussir à envoyer le Lion de Guédiawaye sur ses quatre appuis.

Cette défaite est un nouveau coup dur pour Balla Gaye 2, qui enchaîne ainsi un troisième revers lors de ses dernières sorties. Avant ce combat, le fils de Double Less restait déjà sur deux défaites contre Boy Niang 2, le 1er janvier 2023, et Siteu, le 20 juillet 2025. Une nouvelle contre-performance qui pourrait sérieusement rapprocher l’ancien Roi des arènes de la retraite.

Pour Ada Fass, ce succès représente l’une des plus grandes victoires de sa carrière. Après avoir battu Eumeu Sène en avril 2026, le lutteur de Fass-Benno s’offre désormais un autre ancien Roi des arènes.