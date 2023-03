Keur Massar : Le patrimoine automobile de la mairie a disparu

Adama Sarr tient à l’application de la dévolution du patrimoine automobile de la mairie de Keur Massar, laquelle dévolution aurait été approuvée par signature par l’ancien édile Moustapha Mbengue et le préfet du département. M. Sarr, actuel premier magistrat de la coalition Yewwi Askan Wi, réclame la restitution du véhicule pick-up (destiné à l’équipe technique et de recouvrement de recettes), de deux ambulances, d’un corbillard et une voiture de marque Volex Dk 7083 A.N ; lesquels véhicules appartiendraient à l’institution municipale de la localité. Il déclare avoir pourtant saisi depuis presque un an le tribunal de Pikine d’une lettre-plainte pour «détournement de biens appartenant à la commune de Keur Massar Nord» contre l’ancien maire de l’Alliance pour la République Moustapha Mbengue, et l’ancien secrétaire municipal, Ousmane Sarr. Mais sans succès. D’où la saisine de l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj), à travers un recours, aux fins d’obtenir gain de cause.