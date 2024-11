KEUR MASSAR: Ousmane Sonko récupère les marchands ambulants et promet monts et merveilles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pastef avec son candidat était en caravane dans le département de Keur Massar. Il a saisi l’occasion pour se « réconcilier » avec les marchands ambulants et de leur promettre un centre commercial, capable de recueillir les jeunes pour le commerce. Il a sommé les jeunes d’aller retirer leur carte d’électeur en souffrance dans les commissions.

Comme promis Ousmane Sonko a foulé le sol du département de Keur Massar. Accueillie par une foule en lisse, la tête de liste a d’emblée indiqué que ledit département est un « actionnaire majoritaire » dans la réalisation du projet Pastef. Selon ce dernier, bien des anciens, des hommes et des femmes ont d’autres ont été en prison. « Keur Massar est l’un des symboles de la lutte face à l’ancien régime. Vous avez été nombreux à avoir fait le déplacement, car vos parents vous ont soutenu et encouragé. Nous sommes fiers aujourd’hui », a-t-il lancé.

La tête de liste de Pastef a demandé à ses partisans de battre à plate couture les autres coalitions de l’opposition avec un écart digne de ce nom et les envoyer à la retraite politique. Dans son discours, il a promis aux populations d’avoir un léger mieux et d’être plus nantie en termes de représentativité dans tous les domaines. « Keur Massar doit avoir autant d’infrastructures bien qu’il a été érigé en département. Mais sans commodités ni infrastructures sociales de base », a dénoncé Ousmane Sonko. Une zone qui est bien fréquentée par les marchands ambulants, Keur Massar étouffe. Avec une circulation non fluide, des embouteillages monstres, Keur Massar est devenu un Colobane bis.

Des opérations de désencombrements avaient été entreprises par le maire Bilal Diatta de Keur Massar Sud. Ousmane Sonko a rappelé avoir rencontré ceux de Colobane pour discuter. Sachant la colère de ces derniers qui ont hué Bilal Diatta le maire de Keur Massar sud, Ousmane Sonko face aux opérations de désencombrement s’est lavé à grande eau. Il a fait comprendre aux marchands ambulants de Keur Massar qu’il a donné avait donné des instructions au ministre de l’Intérieur, à celui des Collectivités territoriale, sachant qu’il existe des attributions des communes et un système décentralisé. « Le maire B. Diatta a tout fait pour que l’on puisse trouver des solutions. Je dis aux maires que les commerçants dans les marchés sont des acteurs. Mais il faut savoir que l’ancien régime a mis ce pays en déroute. Il est nécessaire de discuter et de dialoguer, car les marchands sont nos partenaires. Il faut les accompagner le temps de trouver une solution et des mesures d’accompagnement », a clamé Sonko.

Par ailleurs, il a révélé que le Cices sera rasé pour ériger un centre commercial, capable de recueillir près de 10 mille commerçants. « Mais ici nous avons identifié un terrain de 13 ha pour ériger un centre commercial pour les jeunes. Les plans sont disponibles et les travaux seront lancés. Je demande aux maires d’être patients et d’être tolérants envers les marchands ambulants, car si tel n’est pas le cas, ce sont des pirogues en partance vers l’Europe », avertit Ousmane Sonko.

66 mille cartes en souffrances à la Préfecture de Keur Massar

A quatre jours du scrutin, nombreux sont les citoyens qui n’ont pas encore retiré leur carte d’électeur. Il a invité les jeunes à aller récupérer leur carte d’électeur dans les commissions. « C’est votre arme le jour du scrutin. Et il est important de le faire et il faut aller vers les commissions pour retirer vos cartes. Car depuis 6 mois, l’on cherche à vous mettre en mal avec le régime. On aura 85 % à Keur Massar », a-t-il asséné.

Poursuivant sa caravane, il a marqué un arrêt à Malika. Du haut de son véhicule, Ousmane Sonko s’en est vertement pris à l’ancien régime. « Ils ont poussé les populations à vous faire croire que l’état est compliqué pour pouvoir piller les caisses. Il a théorisé le pourquoi il est important d’obtenir une majorité écrasante. « Nous voulons une confiance absolue de votre part. Car des pontes de l’ancien régime veulent venir en passant par la fenêtre. Mais il est idoine de savoir que ce pays doit être sur les rails », a déclaré Ousmane Sonko.

MOMAR CISSE