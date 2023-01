Keur Massar : Un véhicule de la gendarmerie attaqué à coups de pierres par des jeunes

Un véhicule de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque a été attaqué à coups de pierres par des jeunes au quartier Aladji Pathé à Keur Massar. Au moins onze jeunes ont été arrêtés suite à cette incident.

Dans la soirée de samedi à dimanche, de 23h à 5h du matin, la compagnie de la gendarmerie de Rufisque a réalisé une opération de sécurisation à Keur Massar, Tivaouane Peulh, Bambilor et Sangalkam. 62 personnes ont été interpellées à cet effet alors qu’un incident a été noté au quartier Aladji Pathé. En effet, des jeunes ont endommagé un véhicule flambant neuf de la gendarmerie de Keur Massar en l’attaquant avec des pierres, indique le journal dans son édition de ce mardi.

Les mis en cause ne supportaient pas que la gendarmerie « entre dans leur territoire. » Dans un premier temps, deux des mis en cause ont été interpellés. Suite à leurs indications, d’autres jeunes ont été arrêtés. Ils seront au total onze jeunes à être mis aux arrêts.

Ils sont tous visés pour association de malfaiteurs et destruction de bien. A noter que les mis en cause ont entre 16 et 25 ans, renseigne Libération.