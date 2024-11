Khalifa Wade : » Donner la majorité au Pastef pour empêcher à  Macky de revenir et être candidat en 2029… »

Partager Facebook

Face à la presse, ce mercredi, Khalifa Wade s’est longuement penché sur la situation politique marquée par l’effervescence de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.

Le responsable politique à Kaolack et proche d’Aminata Touré dite Mimi donne les raisons valables de voter les listes du Pastef. Pour lui, les partisans de Macky manœuvrent pour son retour en 2029 aux affaires: »Je commencerai par présenter mes très sincères condoléances au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko et à tout le Pastef suite à l’accident de Pastef/Mbacké d’hier (mardi) qui a coûté la vie à un des leurs. En outre, je lance un vibrant appel pour un apaisement de l’arène politique. Le Sénégal nous appartient à nous tous. Rien ne sert de le brûler. Soyons sportifs. Que l’opposition se le tienne pour dit », a invité M.Wade . Il poursuit: » Dernièrement, une ancienne ministre lance des attaques acerbes sur Aminata Touré dite Mimi. Elle cherche tout simplement le buzz. Elle se trompe de cible car, elle doit critiquer le Président Macky et non Mimi. Elle n’a jamais séjourné au gouvernement du temps de Mimi et cela lui fait toujours mal. La bonne Dame qui a été ministre pendant 10 ans sur les 12 ans , s’est révélée être la plus nulle de l’histoire politique du Sénégal. Elle est d’une carence intellectuelle indicible. Madame Aminata Touré est de très loin son égale et elle doit le savoir pour de bon ».

Khalifa Wade qui félicite « Mimi2024 » et « Aar Sunu Projet » de Pape Simakha pour leur travail remarquable qu’ils sont en train d’abattre pour le triomphe du Pastef au soir du 17 novembre 2024, invite tout le monde et, notamment, les populations du Saloum à voter utile en votant les listes du camp présidentiel ( le Pastef): »Votons utile en votant les listes du Pastef. Les partisans de Macky sont en train de manœuvrer ferme pour son retour et sa candidature en 2029. Donnons la majorité au Président Diomaye et à son PM Sonko pour la mise en œuvre du Projet. »