Khalifa Wade : »Le discours d’Ousmane Sonko à Kaolack nous rassure… ».

La tête de liste nationale de la Coalition présidentielle, le Pastef, était à Kaolack tard dans la nuit. Après les étapes de Koungheul et Kaffrine, Ousmane Sonko et sa caravane ont attéri à Kaolack.

Malgré l’heure tardive, ils ont été accueilli en triomphe: » Je remercie et félicite la tête de liste nationale de Pastef, le Premier Ministre Ousmane Sonko. Il est largement revenu sur nos attentes comme le prix au kilogramme d’arachide qui ne tardera pas à être dévoilé dans le cadre de la campagne de commercialisation. Kaolack, c’est le cœur du bassin arachidier. C’est un honneur que cette préoccupation soit prise en compte », a réagi Khalifa Wade qui salue la mobilisation exceptionnelle des partisans de la mouvance présidentielle: » A Kaolack, le Pastef et ses alliés ont été à la hauteur. L’on a pu noter une belle mobilisation. Le PM a été accueilli comme un héros et cela en dit long sur la force du parti présidentiel. Mimi2024 y a apporté sa touché. Madame Aminata Touré nous a demandés de nous mobiliser davantage pour permettre au Pastef d’avoir une majorité écrasante afin de permettre d’apporter les reformes nécessaires. Dans toutes la région de Kaolack, ses hommes et femmes sont dans les comités électoraux pour le triomphe de la cause présidentielle. Le mouvement « Aar sunu Projet » de Pape Simakha s’est aussi brillé lors de cet accueil. »

Au terme de son intervention, M. Wade dira: » Pour ces échéances, nous demandons à tous de mettre le turbo pour une large victoire du camp du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous invitons tous à voter utile en votant la liste de Pastef. Nos investis ont de bons profils pour nous représenter dignement à l’Assemblée nationale. Pendant 12 ans, Kaolack a été à la remorque du fait d’hommes et de femmes incapables de porter ses doléances au niveau de l’Hémicycle. Votons massivement pour le Pastef ».