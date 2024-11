Khalifa Wade :  » L’opposition veut contrôler l’AN pour échapper à la guillotine du Parquet financier… »

Khalifa Wade revient encore sur la brèche. Le responsable politique proche de Madame Aminata Touré dite Mim remet l’opposition à sa place: » L’opposition cherche coûte que coûte à séparer Mme Aminata Touré du duo Diomaye-Sonko. Elle va jusqu’à inventer des histoires. Elle compare la bonne Dame avec d’autres au sujet de la critique de la transhumance. En cette veille de législatives, le camp averse veut brouiller les pistes, semer le trouble dans l’esprit des citoyens sénégalais. Mimi, c’est la compétence, l’expérience et la rigueur dans le travail et, c’est pourquoi qu’elle dérange », a dit M.Wade qui, de lancer un appel aux militants et sympathisants du Pastef: »Je demande aux partisans du Pastef de rester plus sereins et tolérants. Les opposants n’ont qu’une ambition : mettre le parti présidentiel en mal avec les souteneurs du Projet. Ils savent que tant que Mimi chemine avec le duo Diomaye-Sonko, ils ne peuvent rien faire et leur politique de déstabilisation va tomber à l’eau. Cette Dame est digne, courageuse. Elle est une fierté pour le Saloum et pour le Sénégal. Soyons donc prudents et évitons le piège de nos adversaires qui veulent contrôler l’Assemblée Nationale pour chasser Ousmane Sonko de la Primature ».

Et Cheikh Yérim Seck d’en prendre pour son grade: »Ce journaliste- complotiste-

lobbyste est à la solde de Macky et de sa Coalition. Le fait que Mimi avait torpillé leur projet du 3ème mandat leur traverse toujours mal à la gorge. Ils cherchent par tous les moyens à la casser. Mais, peine perdue ! Nous allons nous dresser en sentinelles. Aujourd’hui, elle décroche plusieurs Maires en faveur du régime en place et cela leur fait mal ».

Pour Khalifa Wade, ces élections législatives ne seront pas faciles et que le Pastef et alliés doivent tous accorder davantage leur violon pour faire face: »Ce scrutin ne sera pas facile du tout. Cette opposition composée pour l’essentiel de détourneurs de l’argent public, veulent gagner pour échapper à la guillotine du Parquet financier. Ils doublent les attaques contre Mimi pour avoir du buzz. Imposer un régime parlementaire pour affaiblir Diomaye et Sonko, c’est leur seule préoccupation. Qu’on ne leur permette pas cela. Unissons-nous pour une large victoire du Pastef au soir du 17 novembre prochain ».