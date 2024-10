Khalifa Wade: » Mimi2024 sera aux avant-poste du combat pour une éclatante victoire du camp présidentiel… »

Partager Facebook

Khalifa Wade fait un diagnostic sans complaisance de l’arène politique.

Avec la publication des listes des candidats aux prochaine députations, il invite à la sportivité: « Nous sommes à l’heure de la recomposition du landerneau politique sénégalais. Cette publication des listes des investis provoque des frustrations tous azimuts. Nous appelons à la sportivité des uns et des autres. Tout le monde ne peut pas être député. On peut aussi servir le Sénégal dans une autre sphère », s’est expliqué le responsable politique originaire de Kaolack. Il ajoute: » Le Président sortant Macky, tête de liste de « Takku-Wallu », cela ne nous ébranle pas. On va user les mêmes procédés pour l’envoyer sur le tapis. On a farouchement combattu sa volonté de chercher un 3ème mandat. Nous sommes toujours là, animés par la même ardeur de combattre. Mimi2024 sera aux avant- poste de cette bataille pour une large victoire du camp présidentiel »

Une majorité absolue pour débloquer le pays

Pour Khalifa Wade, ces élections législatives anticipées seront le moment de conférer une large victoire au Président Diomaye pour lui permettre de gouverner sans entrave: »Ce scrutin est l’opportunité pour débloquer le pays. Depuis plus de 6 à 7 mois ,rien ne marche véritablement par ce que le Pastef et alliés n’ont pas la majorité au niveau de l’Hémicycle. Nous devons carburer pour une majorité absolue du parti présidentiel. Cela va permettra de voter les lois. »

Parlant de la cohabitation suscitée par les opposants, M. Wade de répondre: » Le pouvoir doit gouverner et l’opposition s’opposer. Quoi de plus normal, akos. S’opposer ne signifie pas saboter. Le peuple sénégalais ne doit plus permettre à ces opposants de détenir la majorité. Avec l’implantation d’un régime parlementaire, le Premier Ministre sera issu de leur rang et ceal va déteindre sur la marche du pays. Il faut éviter le scénario de 1962-63 avec la rude bataille Senghor-

Mamadou Dia. Donnons les pleins pouvoir à Diomaye », a fait savoir ce proche de Aminata Touré dite Mimi.