« Kogn bi » du 07 11 2022

Refus du test ADN

Lors de l’audition de Ousmane Sonko, sur le fond du dossier de viol présumé qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr, il lui a été demandé par le Doyen des juges de faire un test ADN pour une comparaison avec du sperme qui serait prélevée sur son accusatrice. Ce que l’opposant a refusé catégoriquement. Selon Cheikh Bamba Dieye, président du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj), qui était l’invité de l’émission Jury du dimanche sur iRadio, a défendu cette position adoptée par le leader de Pastef

« Parce que même dans notre propre législation on n’est pas contraint à faire ce test. Il a le droit de ne pas avoir confiance parce qu’il y’a eu une histoire dans notre pays. De ce point de vue, qu’il y ait des mesures prudentielles à prendre dans cette affaire pour ne pas s’exposer ou pour ne pas prêter le flanc. S’il l’a fait avec l’assentiment de ses avocats, moi je n’ai absolument aucun problème à ce niveau-là », a déclaré l’ancien maire de Saint-Louis.

Arrestation de Pape Alé Niang

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) réagit à l’arrestation ce dimanche du journaliste Pape Alé Niang. Bamba Kassé et de ses collaborateurs disent avoir « pris contact avec l’avocat Me Bamba Cissé pour s’enquérir des motifs de cette arrestation et lui apporter toute l’assistance requise ».

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le BEN du Synpics assure qu’il va suivre cette « affaire avec intérêt en rapport avec les membres de la CAP (coordination des Associations de Presse) ».

Le journaliste a été arrêté à la suite de son live sur le rapport de l’enquête interne de la gendarmerie concernant l’affaire Sweet beauty.

Youssou Ndour hisse encore le Sénégal au sommet

Les gagnants des pionniers mondiaux et des nouveaux venus de Songlines sont annoncés. Et le site www.songlines.co.uk qui annonce la nouvelle adresse ses félicitations à Youssou N’Dour et Balimaya Project, qui viennent d’être annoncés comme les gagnants du World Pioneer and Newcomer de cette année lors de notre émission en direct des Songlines Music Awards 2022, organisée à la Scala de Londres.

Félicitations chaleureuses à la sensation sénégalaise Youssou Ndour , qui vient d’être annoncée comme le lauréat mondial des pionniers de cette année aux Songlines Music Awards 2022 .

Accident d’avion en Tanzanie

Le bilan de l’accident d’un avion de ligne qui s’est abîmé ce dimanche dans le lac Victoria, en Tanzanie, s’élève désormais à 19 morts, a annoncé le Premier ministre Kassim Majaliwa.

« Tous les Tanzaniens sont avec vous en deuil après la mort de 19 personnes dans l’accident », a déclaré le Premier ministre en s’adressant à la foule présente à l’aéroport de Bukoba, où l’appareil devait se poser après avoir décollé de la capitale économique Dar es Salaam.

Un accident fait deux morts

Deux jeunes du village de Ndiongolor dans la commune de Diouroup (Fatick, centre ouest) ont perdu la vie dans un accident survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur la route nationale numéro 1, rapporte l’Aps.

« Les deux jeunes étaient à moto en direction du village de Ndiongolor. Ils ont percuté un camion en panne stationné sur la route à hauteur du village de Bismilah. Ils sont décédés sur le coup », a expliqué le commandant de la 32e compagnie de secours du Groupement des sapeurs-pompiers, Mbagnick Ndiaye.

Galsen HIP HOP Awards

La 8e édition du Galsen HIP HOP Awards s’est déroulée ce samedi 5 novembre, au Théâtre Daniel Sorano de Dakar, dans la capitale sénégalaise. L’artiste mauritanien Adviser a reçu le trophée le trophée du «Meilleur artiste africain 2022» lors du Galsen HIP HOP Awards.

Pour rappel, le rappeur mauritanien était en compétition avec Kaligraph Jones (Kenya), Didi B (Côte d’Ivoire), Iba One (Mali), Ish Kevin (Rwanda), Djiani Alpha (Guinée Conakry) et Young Lunya (Tanzanie).

Adviser a été plébiscité pour sa chanson «Volume». Sortie en juillet 2021, elle a connu un succès fou en dehors de la Mauritanie.