« Kogn Bi » du 10 01 2023: Les activistes Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne ont bénéficié, hier, d’une liberté provisoire…Le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Mbour, chargé du premier cabinet, a inculpé Moussa Diop et Mamadou Moustapha Diop…Un touriste italien est mort mardi 10 janvier après avoir été percuté lors de la 9e étape du rallye Dakar entre Riyad et Harad…

Le bilan de l’accident de Sikilo grimpe

Le bilan de l’accident de Sikilo est passé de 39 à 40 morts. Selon Abdou Karim FOFANA, Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME Porte-parole du Gouvernement, à la suite de l’accident de Sikilo survenu le dimanche 08 janvier 2023, l’une des personnes blessées a perdu la vie lors de son transfert à Dakar, dans la soirée du lundi 09 janvier 2023, portant le nombre de décès à 40. Toutefois, le Gouvernement du Sénégal présente ses condoléances à la famille du défunt. Et, toutes les dispositions nécessaires à l’accompagnement des familles des personnes décédées et à la prise en charge des blessés sont prises par le comité mis en place à cet effet.

Ce que recevra chaque victime de l’accident

Une enveloppe de 200 millions de francs a été dégagée par l’État du Sénégal pour atténuer la souffrance des victimes de l’accident de Sikilo qui a fait 40 morts et plusieurs blessés. Selon le gouverneur de la région de Kaffrine, William Manel, chaque blessé va recevoir un million de francs CFA, en guise de soutien. Pour les personnes décédées, révèle-t-il, leurs familles vont recevoir deux millions de francs. En effet, une commission régionale de suivi et d’accompagnement des victimes a été mise en place pour faire la répartition de cette enveloppe dégagée par le gouvernement, à travers le ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale. S’adressant aux journalistes, le gouverneur a assuré que toutes les dispositions seront prises pour leur prise en charge tant sanitaire que psychologique. Par ailleurs, il a magnifié le rôle important joué par les populations, qui n’ont, selon lui, ménagé aucun effort pour sauver des vies en donnant leur sang.

Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne libres

L’annonce a été faite par Me Moussa Sarr. Les activistes Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne ont bénéficié, hier, d’une liberté provisoire. Pour rappel, ils ont été arrêtés au lendemain du décès de l’imam Alioune Ndao après avoir laissé entendre que ce dernier aurait été tué par les autorités lors de son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Fann où il a rendu l’âme. Il faut noter que Cheikh Oumar Diagne est en liberté provisoire dans le cadre du dossier qui l’oppose à l’ex-député Djibril War, qui avait porté plainte contre lui pour diffamation et injures.

Les meurtriers de la franco-sénégalaise inculpés

Le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Mbour, chargé du premier cabinet, a inculpé Moussa Diop et Mamadou Moustapha Diop. Il sont inculpés pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage moyen de locomotion, escalade, effraction et violences ayant entrainé la mort de la Franco-Sénégalaise Anne-Marie Rosalie Ngom dans son domicile sis au quartier Les Aigrettes à Somone. Des faits prévus et punis par plusieurs articles du Code pénal. En effet, jeudi dernier, Moussa Diop et Mamadou Moustapha Diop s’étaient introduits dans la maison de la victime pour commettre un vol. Malheureusement, leur forfait est allé plus loin qu’un simple vol, car ayant découlé par une mort d’homme. Un fait de nature criminelle qui devra sûrement passer devant une cour de la chambre criminelle.

Le Consulat Général du Sénégal finalement maintenu à Madrid

La décision de l’État de transférer le consulat général du Sénégal de Madrid à Barcelone va maintenant appartenir au passé. En effet, le Consulat général du Sénégal en Espagne est maintenu à Madrid, apprend-t-on d’Aïssata Tall Sall, ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. “Le Chef de l’Etat, Macky Sall a donné comme directive, le maintien du Consulat Général du Sénégal à Madrid”, a-t-elle informé lors d’une rencontre avec les ressortissants Sénégalais établis en Espagne. Par ailleurs, concernant “Barcelone, une formule plus adaptée sera prise très prochainement”, selon toujours Aïssata Tall Sall.

Les étudiants sénégalais de la Russie

Des étudiants sénégalais vivant en Russie sont toujours dans le désarroi, malgré l’alerte lancée depuis le mois de novembre 2022 dans un article publié sur Seneweb. Ces étudiants continuent de dénoncer le retard noté dans la réception de leurs bourses. Une situation qui les plonge dans l’anxiété. «Nous devrions recevoir notre bourse et ça aurait duré maximum cinq jours pour que l’argent soit dans nos comptes et nous en sommes maintenant en janvier. Une bonne partie des étudiants n’ont rien reçu», renseigne notre source. Selon cette dernière, le directeur du «Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger avait payé pour la moitié des étudiants boursiers, afin de calmer la situation et faire taire un peu les remous chez les étudiants». Mais «la situation est très loin d’être résolue», poursuit-il.

Dakar 2023

Un touriste italien est mort mardi 10 janvier après avoir été percuté lors de la 9e étape du rallye Dakar entre Riyad et Harad, en Arabie saoudite, ont indiqué les organisateurs. « Un spectateur d’origine italienne qui se situait derrière une dune a été accidenté sur la piste du rallye », indique Amaury Sport Organisation dans un communiqué. La victime, évacuée en hélicoptère par l’assistance médicale, est morte au cours de son transfert, précise ASO.