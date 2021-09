Kolda: Le VSD-KDF lancé ce 3 septembre

Dans un contexte de vacances scolaires et universitaires marquées par la présence des étudiants aux côtés des autres composantes de la population koldoise, Kolda Development Foundation – KDF ou Fondation pour le Développement de Kolda a initié un programme de fin de semaine intitulé ‟VSD-KDF édition 2021”.

La cérémonie de lancement est prévu du 03 au 05 septembre 2021 à Kolda, en partenariat avec les Organisation Communautaires de Base-OCB et les autorités administratives et politiques locales.

Le programme comporte un atelier de formation des acteurs locaux en Gestion des semences, une journée de don de sang et une journée de reboisement des lieux publics de la commune de Kolda.

Ces activités entrent dans ce le cadre de ses objectifs de développement et promotion du capital humain, de renforcement de capacités des acteurs communautaires, de réduction de la pauvreté, de préservation de l’environnement, de promotion des valeurs citoyennes telles que la solidarité et le civisme et l’incitation aux initiatives entrepreneuriales locales pour un développement endogène harmonieux.

A travers cet important programme, KDF en partenariat avec les Organisations Communautaires de Base-OCB et les autorités territoriales, entend réaliser ces activités afin de contribuer à sauver des vies grâce à la disponibilité de sang dans la région, entre autres. Il s’agira concrètement, avec le concours des partenaires, de mobiliser tous les acteurs locaux en vue d’organiser un atelier de formation de 20 agriculteurs locaux sur la gestion des semences le 3 Septembre 2021 à Tamassanka de 10H à 17H.

De collecter du sang pour alimenter la banque de sang de l’Hôpital Régional de Kolda le 4 Septembre 2021 à la Région Médicale de Kolda de 8H30 à 15h

De participer aux efforts de protection de l’environnement à travers une campagne de reboisement le 5 Septembre 2021 dans la commune de Kolda

Kolda Development Foundation – KDF ou Fondation pour le Développement de Kolda est une ONG internationale fondée en Septembre 2020 à Boston, aux États-Unis, à l’initiative de natifs de Kolda établis au Sénégal et dans la diaspora. Regroupant des koldois de naissance et d’adoption, de différentes générations, KDF s’est donné pour mission principale d’œuvrer au développement de la région de Kolda, auprès des pouvoirs publics.

A cet égard, elle a élaboré et adopté un Plan stratégique quinquennal 2021-2026. Pour l’année 2021, l’option a porté sur des projets-pilotes, notamment en Éducation et formation, et en Santé.