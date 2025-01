La compagnie nationale « Air Sénégal » dans la tourmente : Les dessous troublants d’un audit interne explosif 

Partager Facebook

Air Sénégal traverse une zone de turbulences sans précédent ses derniers jours. Et selon un rapport, l’audit interne initié par le nouveau Directeur général, Cheikh Tidiane Ndiaye, a mis en lumière une gestion chaotique et des pratiques frauduleuses, menaçant à la fois l’image et la santé financière de la compagnie.

Dès sa prise de fonction en août dernier, Cheikh Tidiane Ndiaye a montré une volonté ferme de redresser Air Sénégal en instaurant un comité d’audit interne. Sur ce, un rapport dévoile des irrégularités majeures, dont la mauvaise gestion du programme Staff Travel. Cet avantage réservé aux employés et leurs ayants droit aurait été détourné à des fins lucratives. Une source dévoile que des billets, initialement destinés au personnel, ont été vendus à des tiers externes, engendrant des pertes financières importantes.

Des agents indélicats, dont l’un, responsable des ventes, a déjà été licencié. Egalement des responsables auraient autorisé des achats massifs de billets en classe affaires sur d’autres compagnies, au détriment des finances d’Air Sénégal. La Direction générale, indignée, a promis des mesures drastiques : « Ces sommes seront recouvrées, et les responsables traduits en justice. »

A cet effet, un autre scandale épinglé par l’audit concerne l’organisation du Hadj 2024. Ce projet, censé générer des revenus substantiels, s’est soldé par des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Selon L’Observateur, les auditeurs dénoncent une gestion désastreuse et des frais de mission non justifiés. « Les perdiems ont été perçus pour des durées prolongées alors que les vols avaient été écourtés », rapporte le journal. Face à ce désastre, des investigations supplémentaires sont en cours pour identifier les véritables responsables.

Et la meme source informe que le chef d’escale a été épinglé pour des pratiques tarifaires douteuses, comme l’application de tarifs réduits non autorisés ou des annulations illégales de pénalités. Ces abus, qualifiés de Goshow dans le jargon aérien, ont provoqué des désordres tarifaires et des pertes financières. Conséquence : le licenciement immédiat du chef d’escale d’Abidjan, une décision qui s’inscrit dans une série de sanctions disciplinaires engagées par la direction.

Pour Tidiane Ndiaye, ces révélations ne marquent que le début d’une lutte acharnée pour assainir les finances et redorer le blason d’Air Sénégal. Mais les défis sont de taille notamment le redressement de la compagnie qui ne passera pas uniquement par des mesures disciplinaires. « Il faudra également instaurer une éthique de gouvernance irréprochable et renforcer les mécanismes de contrôle. »