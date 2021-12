Covid: 69 000 décès dus au paludisme

Les perturbations dues à la pandémie de Covid-19 ont entraîné une augmentation considérable des cas et des décès dus au paludisme entre 2019 et 2020. Elles ont contribué à 14 millions de cas de paludisme et à 69 000 décès. L’information a été donnée hier, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport.

L’avènement de la Covid 19 n’est pas sans conséquence sur le taux de mortalité lié au paludisme. En effet, selon l’OMS, des perturbations modérées dans la prestation des services de lutte contre le paludisme ont contribué à 14 millions de cas de paludisme et à 69 000 décès. Les deux tiers (soit 47 000) des décès supplémentaires dus au paludisme sont dus à des perturbations dans la fourniture de services de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme pendant la pandémie. Au début de la pandémie, l’OMS avait prévu, dans le pire des cas, un doublement des décès dus au paludisme en Afrique subsaharienne. Or, l’analyse a révélé une augmentation estimée à 12 % des décès dans la région entre 2019 et 2020. « Le premier message est un message de bonne nouvelle. Grâce à des efforts urgents et acharnés, nous pouvons affirmer que le monde a réussi à éviter le pire scénario de décès dus au paludisme », a déclaré Dr Pedro Alonso, Directeur du Programme mondial de lutte contre le paludisme de l’OMS. Selon le rapport, 58 % seulement des pays ont mené à bien leur campagne de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) en 2020, et la plupart d’entre eux ont connu des retards importants. À l’échelle mondiale, 72 % de toutes les MII dont la distribution était prévue avaient été distribuées à la fin de 2020. En 2020, sur les 65 pays qui ont répondu, 37 ont signalé des perturbations partielles (de 5 % à 50 %) des services de diagnostic et de traitement du paludisme. En 2021, 15 pays ont signalé des perturbations partielles (de 5 % à 50 %) et 6 pays ont signalé des perturbations graves.

Le fardeau mondial du paludisme

Le rapport mondial sur le paludisme de cette année a utilisé une nouvelle méthodologie pour estimer les décès dus au paludisme dans le monde. Il en résulte que la part des décès chez les enfants de moins de cinq ans est plus importante (7,8 %) que celle qui était précédemment reconnue (4,8 %). « Nous avons une meilleure estimation de la charge réelle du paludisme, qui s’élève désormais à 627 000 décès en 2020 », a déclaré le Docteur Alonso.

Le rapport fait état d’une réduction de 27 % de l’incidence du paludisme (cas pour 1000 habitants) entre 2000 et 2020, ainsi que d’une tendance générale à la baisse du taux de mortalité due au paludisme entre 2000 et aujourd’hui. Cela correspond à une réduction de 49 % du taux de mortalité due au paludisme entre 2000 et 2020. Le rapport indique que la Région africaine de l’OMS a enregistré environ 95 % des cas de paludisme dans le monde en 2020, et 96 % des décès dus au paludisme dans le monde en 2020.

Plateau en cours

Le rapport révèle qu’au niveau mondial, 1,7 milliard de cas et 10,6 millions de décès ont été évités entre 2000 et 2020. La plupart des cas de paludisme (82 %) et des décès (95 %) évités au cours des 20 dernières années l’ont été dans la Région africaine de l’OMS. Cependant, même avant l’émergence de la Covid-19, les gains mondiaux contre le paludisme se stabilisaient. « Nous ne sommes pas sur une trajectoire de réussite, nous nous éloignons de plus en plus de l’atteinte des jalons 2020 de la stratégie mondiale de l’OMS contre le paludisme », a déclaré le Dr Alonso. Une nouvelle approche, axée sur les pays, de la lutte contre le paludisme dans les pays à forte charge de morbidité commençait à prendre de l’ampleur lorsque la Covid-19 a frappé. Selon l’analyse, en 2020, l’incidence mondiale des cas de paludisme était en décalage de 40 % et le taux de mortalité mondial pour 2020 était en décalage de 42 %.

Situation précaire en Afrique subsaharienne

Le rapport prévient que la situation reste précaire, en particulier en Afrique subsaharienne. Une convergence de menaces dans la région pose un défi supplémentaire aux efforts de contrôle des maladies. Il s’agit notamment des épidémies d’Ébola en RDC et en Guinée, des conflits armés et des inondations. Dans le même temps, le document rappelle que la pandémie n’est pas terminée et que le rythme de la reprise économique est incertain. Sans une action immédiate et accélérée, les principaux objectifs pour 2030 de la stratégie technique mondiale de l’OMS pour le paludisme ne seront pas atteints, et des progrès supplémentaires pourraient être perdus.