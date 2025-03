La France a remis deux emprises de l’armée française au Sénégal

Partager Facebook

Appelés quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, les deux emprises militaires, un ensemble d’habitations et de hangars qui jouxtant le parc de Hann non loin du port de Dakar, sont donc devenues officiellement sénégalaises. Pas de cérémonie, mais une signature de procès-verbal est venue marquer le passage de ces deux anciennes bases militaires françaises sous drapeau sénégalais. « Une simple formalité », selon une source sénégalaise.

Il s’agit de deux enceintes contiguës du nom de Maréchal et Saint-Exupéry, sur lesquelles se trouve un ensemble d’habitations et de hangars vides. Depuis un an déjà, la France attendait de pouvoir remettre au Sénégal ces deux terrains qui jouxtent le parc de Hann en centre-ville, non loin du port.

Une première étape avant le retrait des EFS

C’est une première étape avant le retrait complet des Éléments français au Sénégal d’ici à la fin du mois de septembre environ. Aucun calendrier n’a été arrêté pour la rétrocession de trois autres bases militaires françaises, l’une au port, l’autre au cœur du quartier central de Ouakam, où résident encore des familles de militaires français et la troisième, base d’écoutes maritime située aux portes de Dakar à Rufisque. Si leur passage sous drapeau sénégalais est acté, une deuxième réunion de la commission mixte franco-sénégalaise crée pour organiser les modalités de départ des troupes françaises doit décider dans les prochains jours du tempo des prochaines remises.

Reste enfin la question du Falcon 50, cet avion de l’armée française garé à l’aéroport de Dakar. Restera-t-il pour continuer à assurer une mission de surveillance de la pêche et des trafics de drogue entre autres comme le souhaiterait Paris ou repartira-t-il en France ? La question n’a pas encore été tranchée, selon plusieurs sources.