La Gauche en route pour le pouvoir : Une initiative politique en construction au Sénégal

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En effet, elle est portée par un comité d’initiative dirigé par *Moustapha Fall dit « Ché » secrétaire général de l’*Action patriotique de libération* (APL/Dog Bumu Gacce), un parti sénégalais d’orientation socialiste humaniste et d’opposition.

« Ché » se revendique marxiste-léniniste d’inspiration guévariste. Dans plusieurs interventions récentes, il défend l’idée d’une *coalition de Gauche post-moderne* attractive et combative pour conquérir le pouvoir d’État au Sénégal. Il critique les partis de gauche qui servent selon lui de « conquistadores » pour porter des hommes de droite au pouvoir.

« L’idée est de fédérer les organisations d’avant-garde de gauche dans un bloc structuré, avec un code de conduite, des statuts et une présidence tournante à durée déterminée. Il parle d’un point de chute du pouvoir qui « tombera des mains des libéraux », dit-il. A l’en croire, c’est donc une tentative de recomposition de la gauche sénégalaise en dehors des alliances traditionnelles comme Benno Bokk Yaakaar.

L’APL avait appelé au boycott des élections législatives de 2007 et d’ailleurs Moustapha Fall Ché reste actif dans le débat public sénégalais. Il a récemment soutenu la coalition « Macky 2012 » et Amadou Bâ après la défaite présidentielle de mars 2024. Il s’est aussi adressé à Ousmane Sonko lors de la grève de la faim de 2023-2024, en appelant à privilégier la lutte politique en liberté plutôt que le sacrifice en prison.

Pour l’instant, « La Gauche en route pour le pouvoir » n’est pas encore un parti enregistré mais bien un projet de regroupement politique que Moustapha Fall Ché annonce comme imminent sur la scène nationale et internationale.