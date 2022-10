La nouvelle équipe de Pastef

Pastef-Les Patriotes (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) a procédé à la restructuration de ses instances. A l’issue de cette phase, la liste des membres du bureau politique, de la Haute Autorité de Régulation du parti, du cabinet de Ousmane Sonko et des commissaires scientifiques a été publiée.

Nous vous livrons la liste complète des membres.

Article premier : Sont nommés aux postes de vice-présidents :

Monsieur Birame Souleye DIOP, vice-président chargé de la gestion des structures et de la coordination du Conseil National;

Monsieur Madièye MBODJ, vice-président chargé de la vie politique nationale ;

Monsieur Dialo DIOP, vice-président chargé des questions panafricaines et mémorielles ;

Madame Yassine FALL, vice-présidente chargée des relations internationales ;

Monsieur Abdourahim KEBE, vice-président chargé des questions de défense et de sécurité publique;

Article 2 : sont désignés au Secrétariat général :

Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, secrétaire général. Monsieur Ayib DAFFE, premier secrétaire général adjoint ;

Monsieur Mouamarani KABA, deuxième secrétaire général adjoint ; Monsieur Birame khoudia DIA, troisième secrétaire général adjoint ; Monsieur Fadel TOURÉ, secrétaire administratif.

Article 3 : Sont nommés aux postes de secrétaires nationaux :

Monsieur Aldiouma SOW, secrétaire national chargé des stratégies et de la prospective ;

Monsieur Habib DIOP, secrétaire national adjoint chargé des stratégies et de la prospective ;

Monsieur Ousseynou NDJAYE, secrétaire national chargé des questions sociales des relations avec la société civile ;

Madame Anta DIA, secrétaire nationale adjointe chargée des questions sociales et des relations avec la société civile ;

Monsieur Cheikh Aliou BEYE, secrétaire national chargé de la massification et de la vie militante ;

Monsieur Cheikh DIOP, secrétaire national adjoint chargé de la massification et de la vie militante ;

Monsieur Pape Mada NDOUR, secrétaire national chargé de la diaspora ;

Madame Fatou Kiné DIAKHATÉ, secrétaire nationale adjointe chargée de la diaspora;

Monsieur EL Hadj Malick NDIAYE, secrétaire national chargé de la communication ;

Madame Nafissatou Dramé DIA, secrétaire nationale adjointe chargée de la communication ;

Monsieur Zack DIOP, secrétaire national chargé de IT et des statistiques ;

Monsieur Momath CISSÉ, secrétaire national adjoint chargé de l’IT et des statistiques ;

Monsieur Amadou Chérif DIOUF, secrétaire national chargé des finances ;

Monsieur Aboubacar Djamil SANÉ, secrétaire national adjoint chargé des finances ;

Monsieur Abasse FALL, secrétaire national chargé de l’organisation et de la logistique ;

Monsieur Assane MBENGUE, secrétaire national adjoint chargé de l’organisation et de la logistique ;

Monsieur Amadou Moustapha Njekk SARRE, secrétaire national chargé de la formation;

Monsieur Malick SY, secrétaire national adjoint chargé de la formation ;

Monsieur Babacar FAYE, secrétaire national chargé des opérations électorales ;

Monsieur Abraham BADJI, secrétaire national adjoint chargé des opérations électorales ;

Monsieur Abdoulaye TALL, secrétaire national, porte-parole du parti ;

Madame Marie Rose FAYE, secrétaire nationale adjointe, porte-parole du parti ;

Monsieur Diogomaye DIAW, secrétaire national, chargé de la coordination avec les élus;

Madame Rama BODIAN, secrétaire nationale adjointe, chargée de la coordination avec les élus ;

Article 4 : siègent de droit au Bureau Politique, jusqu’au renouvellement de leurs mouvements :

Au titre du Conseil des ainés « Maggi pastëf’ :

Monsieur Mayabé MBAYE, Coordonnateur

Madame Aida NIANG, vice-coordonnatrice

Au titre de Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP):

Mousieur Daouda NGOM, Coordonnateur

Amadou BA (BABO), vice-coordonnateur

Au titre du Mouvement des Femmes « Jiggenu pastëf’ :

Madame Maïmouna DJEYE, Coordonnatrice

Madame Mbène FAYE, vice-coordonnatrice;

Au titre de la Jeunesse Patriotique du Sénégal « JPS’ :

Monsieur lbrahima THIAM, Coordonnateur

Monsieur Babacaar NDIAYE, vice-coordonnateur ;

Au titre du Mouvement national des enseignants patriotes (MONEP):

Monsieur Doudou DlENG, Coordonnateur

Madame Fama Badlir BÂ, vice-coordonnatrice.

Article 5 : sont nommés aux postes ci-après :

Monsieur Amadou Sow, président du conseil de médiation et de règlement des conflits (GR) ;

Monsieur Pape Moussa Sow, vice-président du conseil de médiation et de règlement des conflits (CJ«) ;

Monsieur Justin Correa, président de la commission de contrôle financier (cc:) ; Madame Ndeye Fatou Mbodj, vice-présidente de la commission de contrôle financier (CCF)