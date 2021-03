La pneumonie tue 12% des enfants de 1 à 5 ans

La pneumonie, considérée comme la première cause de décès des enfants de 1 à 5 ans, fait des ravages au Sénégal. La direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant a recensé 23 480 décès d’enfants de 01 à 5, soit 63 décès par jour.

La majorité de ces cas est liée à des maladies évitables telles que la pneumonie avec 2800 enfants décédés en 2018 soit 12% des décès de 01 à 5 ans.

La pneumonie est transmissible par voie aérienne, bactérienne et virale. La région la plus touchée est Thiès, suivie de Dakar, Kaffrine et Kolda.

Les facteurs de risque, informe la même source, sont l’inhalation de liquide, les produits toxiques, les moisissures, la poussière, la pollution.