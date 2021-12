La Premier League à l’arrêt ?

L’entraîneur de Brentford, Thomas Frank, a demandé à la Premier League de reporter sa prochaine journée de championnat.

Plusieurs matchs ont dû être annulés ce milieu de semaine en raison de l’apparition de cas de COVID-19 dans plusieurs clubs anglais.

Brighton & Hove Albion contre Tottenham, Brentford contre Manchester United et Burnley contre Watford ont tous été reportés ce milieu de semaine, certains à la toute dernière minute.

« Nous pensons que nous devrions reporter l’ensemble des matchs de Premier League ce week-end », a déclaré Frank jeudi, l’entraîneur de Brentford étant même informé en milieu de conférence de presse de quelques nouveaux cas de coronavirus dans son équipe.

« Les cas de COVID-19 crèvent le plafond dans tous les clubs de Premier League. Tout le monde a des problèmes.

« Repousser ce tour et aussi celui de la Carabao Cup donnerait à tout le monde une semaine au moins, ou quatre ou cinq jours, pour nettoyer et tout faire sur le terrain d’entraînement afin que tout soit propre et que vous brisiez la chaîne.

« Nous respectons pleinement le fait que nous voulons jouer et il est important que le football continue. De cette façon, nous pouvons nous assurer que le Boxing Day continue. J’en suis sûr à 100 %.

« Ce variant Omicron se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier et je pense que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger et l’éviter. Je pense que nous pouvons faire beaucoup en fermant les terrains d’entraînement pendant trois, quatre ou cinq jours, et ensuite nous pourrons repartir. »

On pense que d’autres entraîneurs de Premier League sont d’accord avec la position de Frank et qu’ils apprécieraient un arrêt net.