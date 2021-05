La conférence de Presse d’Aliou Cissé délocalisée

Prévue ce mardi 25 mai, la conférence de presse d’Aliou Cissé ne se tiendra finalement pas au Restaurant Good Rade, sis sur la VDN. Celle-ci a été délocalisé au Stade Lat Dior de Thiès.

Dans un énième communiqué paru ce dimanche, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) fait savoir que « la conférence de presse du Sélectionneur national Aliou CISSE, initialement prévue mardi 25 mai 2021 au restaurant Good Rade se tiendra le même jour à 10h 30 dans la nouvelle Salle de conférence du Stade Lat Dior de Thiès. »

Face à la presse ce jour-là, Aliou Cissé dévoilera la liste des joeurs convoqués pour les deux prochaines rencontres amicales des Lions face à la Zambie et au Cap-Vert les 5 et 8 mai prochain. Ces matchs amicaux ont été programmés par l’instance faitière du football sénégalais après le report des premières et deuxièmes journées des qualifications à la Coupe du Monde 2022.