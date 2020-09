[Inondations] Barth en feu: “750 milliards engloutis dans le vol…”

Le maire de Mermoz-Sacré-cœur a piqué une crise face la situation que traversent les populations qui pataugent dans les eaux de pluie. En effet les inondations sont plus que d’actualité dans la capitale et dans d’autres régions du Sénégal en raison des fortes pluies tombées sur presque toute l’étendue du territoire. Le Président de la République Macky Sall a même demandé à son ministre de l’intérieur d’activer le plan Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). Face au sinistre que vivent les populations de plusieurs villes du Sénégal, Barthélémy Dias tire sur le plan décennal dans un post sur sa page Facebook. Le président et son gouvernement en prennent pour leur grade.

“Vous pensez franchement que c’est sérieux. Aucune miséricorde pour votre peuple. Honte à vous !”, martèle le maire de Mermoz Sacré-cœur.

“750 milliards engloutis dans le vol, le mensonge et la mal gouvernance. Ce régime ne mérite que notre mépris… Que Dieu veille sur le Sénégal ! AMEN… A demain inshaAllah pour un Sénégal de solidarité, de dignité, de prospérité. Il est temps de dégager !”, peste-t-il.