Labé: La Villa de Cellou dans le viseur

Apres Kaporo rails et Kipé 2, l’opération de récupération des réserves foncières de l’Etat serait sur le point d’atteindre la ville de Labé et la villa du chef de file de l’opposition serait dans le viseur du patrimoine bâti public, apprend-on.

Après sa maison de Dixinn à Conakry où sera désormais construite une école de 18 salles de classes avec toutes les commodités mondaines, le Président de l’UFDG n’a pas encore fini avec les domaines de l’Etat. La direction générale du patrimoine bati-public voudrait également récupérer sa résidence de Labé, située au quartier Tata2, dans la commune urbaine.

Le directeur régional du patrimoine bâti public a confirmé l’information qui circule depuis quelques jours, suscitant beaucoup de commentaires dans la ville.

Dans un entretien qu’il a accordé ce lundi, 18 avril 2022, au correspondant de Guineematin.com à Labé, Thierno Madiou Bah a indiqué que la résidence de Cellou Dalein Diallo, située au quartier Tata 2, dans la ville de Labé, figure effectivement sur la liste des biens de l’Etat à récupérer.

« Il y a des domaines de l’Etat dans plusieurs quartiers de Labé. A Tata 1 par exemple, c’est connu de tout le monde que tous les parages de l’aéroport régional sont des domaines de l’Etat. D’ailleurs, tous ceux qui étaient installés sur les lieux ont été dédommagés par l’Etat de par le passé. En ce qui concerne le quartier Kouroula, presqu’une bonne partie de ce quartier, le plan montre que c’est une zone étatique, parce que c’est un quartier administratif. En ce qui concerne le domicile privé de Cellou Dalein Diallo, situé à Tata 2, les gens sont en train de faire des commentaires où il n’en faut pas. »

Parce que tous les natifs et autochtones de Labé connaissent la situation de ce domaine. Cette partie appartient à l’apiculture.

Mais Cellou Dalein Diallo n’est pas le seul concerné dans cette affaire. Il y a même l’ex ministre de la défense, le général Abdourahmane Diallo, qui a construit dans la même zone, il est également concerné. La liste existe, tous ceux qui sont dans cette zone sont concernés par cette opération.

Cellou Dalein a dit que c’est le feu général Lansana Conté qui lui avait offert les lieux, et que même le bâtiment a été construit par l’ex président. Donc, on attend la composition et la mise en place de la commission qui doit mener cette opération. Mais, pour le moment, ce domicile privé de Cellou Dalein est effectivement visé, parce qu’il est répertorié dans le patrimoine bâti public », a laissé entendre Thierno Madiou Bah, le directeur régional du patrimoine bâti public à Labé.

Safiétou DIOP