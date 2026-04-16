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L’Administrateur du Fonds pour l’Habitat Social M Ibrahima Diop au Forum Urbain Africain à Nairobi

16 avril 2026 Actualité

 

Cet événement de haut niveau a réuni de nombreux acteurs et professionnels africains de l’écosystème du logement, autour des enjeux liés au développement urbain durable et à l’accès au logement.

La délégation sénégalaise a été conduite par le Secrétaire d’État au Logement, Momath Talla Ndao

Ce dernier a procédé à la présentation de l’écosystème du logement au Sénégal ainsi que des initiatives structurantes par le Sénégal, dans le cadre de la nouvelle politique du logement.

À travers sa participation, le FHS dit réaffirmer son engagement en faveur de la promotion de solutions innovantes pour un habitat accessible, inclusif et durable.

 

 

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