Lamb : « Siteu », le Tarkinda de retour

Le 7 juillet à la place du Souvenir, les amateurs de lutte assisteront au premier face à face entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lansar) dans le cadre du Festival Éric Favre Sport et Santé.

Siteu est de retour au Sénégal. Après avoir passé quatre mois aux États Unis, le phénomène de Lansar a été accueilli ce jeudi par ses supporters, à trois jours de son face à face avec Modou Lô.

Pour faire face au roi des arènes, le Tarkinda est rentré au pays ce jeudi après près de quatre mois passés aux États Unis. Accueilli par ses proches et supporters à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le lutteur de l’écurie Lansar est apparu très en forme après son séjour au pays de l’oncle Sam. Avec une masse musculaire plus importante que lors de son dernier combat contre Lac de Guiers, Siteu semble d’ors et déjà prêt à déjouer les pronostics pour son combat contre Kharagne Lô en novembre.

Considéré comme le principal outsider de ce choc royal, le protégé de Max Mbargane à la lourde tâche de s’emparer de la couronne jalousement gardée par Modou Lô depuis 2019.