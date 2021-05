Lamine Diack à Dakar lundi

Lamine Diack en voie de retrouver les siens à Dakar. Plus qu’une question d’heures, selon le correspondant d’iRadio à Paris, dont les sources annoncent même la date de lundi 3 mai 2021, soit dans 48 heures. Me Simon Ndiaye, un des avocats de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), aurait déposé hier, vendredi, l’amende de 327 millions FCFA, au parquet financier de Paris.

Jugé coupable en juin 2020, en première instance, de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment d’argent en bande organisée, le Sénégalais avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans dont 2 ans avec sursis. Lamine Diack, âgé de 87 ans, est assigné en résidence surveillée depuis plus de 5 ans en France. En effet, c’est en novembre 2015 qu’il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. Il devrait bénéficier d’une liberté conditionnelle après le paiement de l’amende de 500 000 euros.