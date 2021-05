Lamine Diack a reçu son passeport

Lamine Diack a enfin reçu son passeport. Selon l’Agence de presse sénégalaise qui cite une source anonyme proche du dossier, plus rien ne s’oppose au retour désormais imminent de l’ex dirigeant sportif.

En résidence surveillée depuis novembre 2015 en France, Lamine Diack a été condamné par la justice française, le 20 septembre dernier, à quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour blanchiment d’argent, corruption active et passive, entre autres charges. Une peine alors assortie d’une amende de 500 000 euros (environ 327 millions FCFA). Un montant dont s’est acquitté l’ancien club de Lamine Diack, le Jaraaf de Dakar, en procédant à la vente d’une partie de son patrimoine foncier pour faire libérer son ex dirigeant et bailleur.

Le retour de l’homme aujourd’hui âgé de 87 ans devrait être très sobre pour respecter sa volonté. La source de l’APS indique que « l’ancien président de l’IAAF ne voudrait pas que son arrivée soit transformée en une fête. Il ne veut pas d’accueil populaire, au contraire, il sollicite des prières pour que justice soit faite dans cette affaire puisqu’ayant fait appel de sa condamnation par la justice française », a indiqué la même source.

À son retour, Lamine Diack a prévu d’aller se recueillir sur la tombe de ses parents et saluer son grand-frère Alioune Diack, un ancien entraîneur de football centenaire depuis l’année dernière, apprend-on de même source.

Elle ajoute que Lamine Diack prendra le temps de parler avec la presse “au moment opportun”.