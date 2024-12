L’ANACIM sonne l’alerte

Partager Facebook

L’ANACIM annonce des prévisions météo nuageuses et poussiéreuses pour le Sénégal mardi et mercredi.

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a émis son bulletin météo n°34, valable pour une très courte échéance, allant du 17 décembre 2024 à 12h00 au 18 décembre 2024 à 12h00. Selon les prévisions de l’ANACIM, le ciel sera majoritairement nuageux sur une grande partie du territoire sénégalais. De plus, une couche de poussière intéressera l’ensemble du pays, étant plus marquée sur les régions du Nord, du Centre et le littoral.