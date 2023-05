Lancement Semaine du Numérique: La Startup ‘’Thiaytou’’ basée à Saly remporte le prix du Président de la République 

Après une visite guidée du ministre des télécommunications et de l’économie numérique Moussa Bocar Thiam devant les nombreux stands de l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, le Président Macky Sall en compagnie d’une délégation chinoise dont le pays est invité d’honneur, a une fois de plus montré son attachement à la jeunesse. En effet, selon lui, le thème de cette deuxième édition est « d’un enjeu stratégique pour les pays africains qui doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique au risque de courir une marginalisation irrémédiable ».

Cette semaine du numérique qui vient de s’ouvrir est d’une importance capitale pour notre pays selon Moussa Lo le président du Jury pour le Grand Prix du Président de la République pour l’innovation numérique : « Les 126 candidatures reçues pour examiner avec soin et intérêt montrent à souhait l’importance que revêt le thème de cette édition du grand prix du Président de la République pour l’innovation numérique de cette année. Exercice ne pouvait être plus plaisant que de découvrir avec les membres du jury de cette édition les nombreux projets pleins d’innovation et qui reflètent ce Sénégal qui a compris que le numérique est incontournable pour le progrès. Voilà donc les questions sur lesquelles les porteurs de projet se sont alignés, ils ont réfléchit, conçu, testé, amélioré et présenté ce qui, à leurs yeux, pourrait participer pleinement au développement de notre pays et faciliter par là le quotidien des milliers de sénégalais », dit-il.

Poursuivant son allocution en rappelant le processus de sélection initié depuis l’installation du jury le 30 août 2020, le Président du jury Moussa Lo de dire qu’une phase d’évaluation a permis de distinguer les lauréats : « Il s’en est suivi une phase d’évaluation durant laquelle plus de 60 professionnels du numérique issus des secteurs public et privé ont été mobilisés pour réguler les dossiers. A l’issue de cette présélection, 19 startups ont été retenus pour les auditions. Ainsi, après l’audition des candidatures présélectionnées par le jury, il a été établit les résultats qui suivent : lauréat du prix spécial jeune la startup ‘’senvital’’ portée par Monsieur Abdoul Aziz Ben Mayoro Diop âgé de 27 ans, lauréate du prix spécial femme la startup ‘’diapsi’’ portée par Madame Ndèye Awa Sall âgée de 33 ans.

Le grand prix du Président de la République pour l’innovation numérique pour la deuxième édition revient à la startup ‘’Thiaytou’’ basée à Saly et portée par Monsieur Sidy Ndao âgé de 39 ans. Son projet est une plateforme robotique permettant notamment la livraison autonome d’aliments et de produits d’épicerie dans le monde entier. Pour le prix spécial femme décerné donc à Madame Ndèye Awa Sall, le projet s’intéresse à l’interconnexion entre le Sénégal et à sa diaspora à travers une plateforme de ‘’Cloud funding nommé ‘’diappal’’ qui permet aux coopératives et GIE féminins du Sénégal et de la diaspora de mutualiser leurs forces à travers des financements participatifs », explique Moussa Lo le Président du jury.

INTERET QUE PORTE LE CHEF DE L’ETAT AUX JEUNES ET LA FRATERNITE DE LA CHINE…

Vu les applaudissements des nombreux participants à ce forum du numérique, ainsi que les nombreux produits et services qui ont été présentés au Chef de l’Etat, ce dernier n’a pas manqué de se féliciter du compagnonnage de notre pays avec la République populaire de Chine et de saluer la vision de son ministre des télécommunications : « La caravane nationale précédent cette activité, marquée par une forte participation des jeunes, illustre la démarche inclusive du ministre. Cette caravane répond à l’esprit dans lequel j’ai instauré le forum national du numérique dédié en particulier à l’ensemble des jeunes et doté du Grand Prix du Président de la République pour l’innovation numérique en faisant de la Chine pays invité d’honneur de cette édition, vous exprimez la volonté de notre pays de s’inspirer d’un des modèles les plus aboutis en matière de révolution du numérique. Cela témoigne également des excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays », se félicite Macky Sall.

Et de poursuivre : « Au Sénégal nous voulons mobiliser tous les leviers pour l’éclosion des talents et la promotion d’entrepreneurs compétents afin d’atteindre l’objectif d’une contribution du numérique de 10% sur notre PIB national à l’horizon 2025. En effet, le numérique à travers toutes les données générées contribue à l’accélération du processus de transformation structurelle de l’économie et de la société en rendant le processus décisionnel plus transparent;

Et c’est tout le sens des initiatives majeures du Gouvernement dans la dynamique de transformation numérique dont la mise en place de l’Université virtuelle devenue Université numérique Cheikh Hamidou Kane ». Par ailleurs, des efforts soutenus ont été fait dans la mise en œuvre de tous les engagements pris lors de l’édition 2020 du forum du numérique avec notamment la promulgation de la loi sur les startups ou startups act, la mutation de l’agence de l’informatique de l’Etat en une société nationale dénommée Sénégal numérique SA. Et cette mutation a pour but de rentabiliser l’infrastructure numérique de l’Etat.

Mamadou Sow (Stagiaire)