L’année 2025 a fait 850 morts, 12 654 blessés et 7 532 accidents

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La mortalité routière a progressé en 2025 avec 850 décès enregistrés sur l’ensemble du territoire, selon le bilan de la gendarmerie.

Les statistiques publiées par la Gendarmerie nationale pour l’année 2025, ce jeudi 12 février 2026, révèlent une situation préoccupante, marquée par une hausse des accidents et de lourdes pertes humaines. Au total, 7 532 accidents de la circulation ont été enregistrés en 2025. Parmi eux, 83 % sont des accidents corporels, ayant causé 12 654 blessés et 850 décès.

« Ces chiffres traduisent l’ampleur du phénomène et confirment la persistance des risques sur les routes sénégalaises, malgré le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention », a déclaré, le Chef du Centre des opérations et renseignements de la gendarmerie, le lieutenant Abdoulaye Camara lors de son exposé pendant la cérémonie de présentation du bilan 2025 de la gendarmerie.

A l’en croire, l’analyse périodique des accidents montre que les mois d’octobre et de décembre ont été les plus accidentogènes. Cette tendance s’explique principalement par l’intensification du trafic routier liée aux vacances scolaires, aux déplacements familiaux et aux festivités de fin d’année. En effet, sur le plan géographique, la région de Dakar concentre à elle seule 45,29 % des accidents enregistrés au niveau national. « Cette forte concentration s’explique notamment par la densité du trafic urbain, l’importance des déplacements quotidiens et la forte circulation sur les grands axes routiers, notamment l’autoroute à péage et les principales pénétrantes de la capitale », dit le lieutenant.

Il ajoute que « l’étude des causes des accidents met en évidence la prédominance du facteur humain, responsable de 96 % des sinistres routiers. Le non-respect du Code de la route, les excès de vitesse, l’imprudence, la fatigue et parfois la conduite sous l’emprise d’alcool figurent parmi les principales causes identifiées ».

Poursuivant, il dira qu’à ces facteurs s’ajoutent des éléments liés à l’état du parc automobile. La vétusté de certains véhicules, notamment dans le transport en commun, ainsi que la mauvaise qualité des pneumatiques contribuent significativement à l’insécurité routière. Ces défaillances mécaniques augmentent les risques d’accidents, particulièrement lors des trajets interurbains.