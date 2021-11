L’AP-HP de Paris et Dalal Jamm renforcent leur partenariat

Les moyens de renforcer davantage le partenariat entre le Centre Hospitalier national Dalal Jamm du Sénégal et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont été au centre d’une rencontre en France.

Vingt et un responsables dans le domaine de la santé (Directeur de cabinet, Directeurs d’hôpital, Professeurs d’université, médecins, cadres infirmiers) de dix pays d’Afrique Francophone se sont rencontrés à Paris pendant trois semaines pour discuter et échanger des expériences avec leurs homologues français sur le Management Hospitalier. Ces échanges initiés par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont porté sur la Gestion des Ressources Humaines, la Gestion Budgétaire, le Management des dispositifs médicaux, la qualité des soins et services, l’accueil des usagers, le management de projet, la conduite du changement….la liste n’étant pas exhaustive. Ces moments du donner et du recevoir forts intéressants ont abouti à l’élaboration d’un projet professionnel pour chaque participant dont la mise en œuvre fera l’objet d’un retour d’expérience

Le Sénégal a été représenté par Dr Babacar Thiandoum Directeur de l’Hôpital Aristide le Dantec, Mr Moussa Same Daff Directeur de l’Hopital Dalal Jamm et Dr Cheikh Tacko Diop Directeur de l’Hopital Fann.

En marge de ces rencontres M le Directeur Moussa S. DAFF et Mme Florence VEBER Directrice des Relations Internationales de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ont procédé à la signature d’une convention de partenariat entre l’Hopital Dalal Jamm et l’AP-HP.

Ce partenariat touche entre autres les domaines suivants :

– la prise en charge des cancers;

– la mise en place d’une unité de greffe de rein;

– la mise en place d’une Unité de procréation médicalement assistée ;

– la rééducation en cardiologie ;

– l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins;

– l’amélioration de l’accueil des patients ;

– Tout autre domaine identifié par l’une ou les deux parties

Pour rappel l’AP-HP regroupe 39 hôpitaux avec 22 000 lits et place, c’est aussi 5,2 millions de consultations, 1,1 million d’urgences, 1,2 million d’hospitalisation, 95 000 professionnels de santé dont 27500 personnels médicaux.

L’AP-HP est en lien avec 6 universités de formation en médecine, 29 instituts de formation de personnels paramédicaux. L’AP-HP, c’est 3000 projets de recherche en cours et environ 10 000 publications chaque année.