L’appel dangereux de Macky Sall aux maires de BBY

Le Président Macky Sall invite les maires de la mouvance présidentielle à la vigilance. Il les demande de ne pas accepter que des gens viennent semer le désordre chez eux, dans leurs communes, leurs départements. Il l’a fait savoir, ce samedi lors de sa rencontre avec ces maires et présidents de conseil départemental qui ont signé une pétition pour sa candidature en 2024.

« Le pétrole et le gaz suscitent, convoitise et attirance. Et c’est en cela que nous devons être vigilantes. N’acceptez pas que des gens viennent semer le désordre dans vos communes vos départements, chez vous. Ça, c’est votre rôle politique. C’est de travailler avec les citoyens de vos communes, pour sécuriser les personnes et les biens. Bien sur l’Etat sera là pour faire son travail régalien. Mais avant l’Etat, il y a le travail citoyen. Pourquoi empêcher les populations de prendre le train, le BRT par une indiscipline inqualifiable ? Mais ça, nous y mettrons un terme. Le Sénégal ne peut pas se permettre à son niveau de développement actuel de voir tous les investissements qui ont été réalisé, être anéanti par une bande de casseur », a dit le président Sall.

Un appel très dangereux si l’on sait un maire n’a pas de police municipale à sa disposition. Lui demander de défendre sa commune, c’est lui suggérer de mettre en place une milice d’autodéfense avec des nervis armés,