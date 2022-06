L’appel du Khalife de Léona Niassène à Macky

Le Khalife de Léona Niassénes, Ameth Tidiane Niasse, est très préoccupé par la tension politique qui prévaut dans le pays. Il a fait une déclaration hier sur Walf Tv pour demander au Président Macky Sall d’autoriser le rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi. A l’entame de son propos, le guide religieux a rappelé que le pays appartient à tous et que c’est dans la paix qu’on peut développer un pays. Ainsi pour la paix et la sécurité du pays, il demande au chef de l’Etat d’autoriser le rassemblement de la coalition YAW. Car, relève le Khalife de Léona Niassène, Yewwi Askan Wi avait organisé un rassemblement encadré par les forces de l’ordre le 08 juin et tout s’était très bien passé. A l’en croire, certains Dakarois n’étaient même pas au courant du rassemblement. En plus, les militants de YAW avaient même nettoyé le lieu. Il invite le chef de l’Etat à autoriser la manif.

