Le candidat Daouda NDIAYE à Kolda : «En 6 mois je vais redresser ce pays»

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Pr Daouda Ndiaye, dans le cadre de la campagne électorale était dans la région de Kolda. Ce dernier, accueilli en grande pompe par ses militants lui ont promis la victoire le 24 mars. Dans sa déclaration il promet de redresser ce pays en 6 mois .

Des femmes, des jeunes, des vieillards n’ont pas hésité à l’acclamer et de lui souhaiter la bienvenue en terre « conquise. » Dans leur prise de parole, les différents responsables lui ont renouvelé leur confiance. Chacun estimant que le Pr Daouda Ndiaye a les aptitudes nécessaires pour développer ce pays. Dans sa déclaration le Pr Daouda Ndiaye a laissé entendre qu’il veut aider la population sénégalaise. « Nous ne sommes pas ministre ni député mais aujourd’hui j’ai la connaissance qui me permets de hisser ce pays vers le sommet. En guise d’exemple, j’ai été celui qui a lutté contre la Covid. J’ai aidé des pays comme la Chine grâce à mon expérience. Et pourquoi pas le Sénégal. Il est temps qu’on le redresse », a-t-il déclaré.

Publicités

Dans la même veine, il a souligné que ce pays est malade du fait d’une gestion gabégique à cause de politiques qui s’enrichissent sur le dos des populations. « Je me suis engagé avec la population et je vous promets qu’une fois élu, je vais redresser ce pays en l’espace de 6 mois. Car il est urgent de changer la donne. J’ai les moyens qu’il faut, les relations qu’il faut. L’heure est à la rupture. Kolda, vous êtes des populations intègres et je crois en vous», a-t-il ajouté.

Le candidat à la course à la présidentielle a dénoncé l’amnistie signée par Macky Sall. Ce qui est à ses yeux, « une manière de faire table rase sur tout ce qui s’est passé dans ce pays au détriment des victimes.» «Des gens ne font que des deals. L’on nous parle de dialogue et de discussion. C’est mépriser les populations. Au moment où des localités n’ont pas accès aux soins de santé. Ne mettez jamais ce pays entre les mains des politiques car c’est fini !», a renchéri le candidat. S’agissant de la question de la double nationalité, le Pr Daouda Ndiaye avait été indexé. Se lavant à grande eau, il argue que cette question n’est plus de mise car dit-il « si j’avais décidé de l’avoir, je ne serai pas dans ce pays. Je suis fier d’être sénégalais.

Refusez d’être corrompu car il ne faut plus accepter des dons pour espérer à un changement. Refusez cela et je vous garantis que mon programme est mieux. L’autosuffisance alimentaire, je mettrai beaucoup d’argent pour la concrétisation de ce projet. La situation est plus qu’alarmante mais il est possible de s’en sortir.» Il a promis des financements aux jeunes comme pour les femmes de la région de Kolda.

MOMAR CISSE