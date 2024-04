Le cannabis devient légal en Allemagne

(FILES) Hemp flowers are cut at a cannabis (hemp) store in Aschheim near Munich, southern Germany, on February 22, 2024. Flagship - and controversial - project of Olaf Scholz's coalition, the partial legalization of cannabis for recreational purposes comes into force on April 1, 2024 in Germany. (Photo by Michaela Stache / AFP)

En Allemagne, la légalisation partielle du cannabis à des fins récréatives est entré en vigueur ce lundi 1er avril.

Désormais, les plus de 18 ans peuvent désormais cultiver jusqu'à trois plans pour leur usage personnel et acheter du cannabis, jusqu'à 25 grammes par jour maximum, par le biais d'associations à but non lucratif. Une réforme promue par l'actuel gouvernement malgré de nombreuses critiques de l'opposition, des médecins et des juristes.

