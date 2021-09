Le CESE se penche sur l’érosion côtière et l’employabilité des jeunes

Pour sa deuxième session ordinaire de l’année 2021, le CESE a fait focus sur l’érosion côtière, la révolution numérique et l’employabilité des Jeunes.

Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, a présidé, hier mardi, l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2021 de l’Institution, qui s’est tenue en visioconférence, en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19.

Pour cette deuxième session, le CESE s’est penché sur les opportunités qu’offre le secteur du digital. La «Révolution numérique et Employabilité des jeunes» sont les thèmes étudiés dans le cadre de l’inter-commission constituée de la Commission du Développement industriel, de l’Energie et des Technologies, de la Commission du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement durable et, enfin, de la Commission de la Jeunesse, de l’Education, de la Formation, de l’Emploi et du Travail.

Lors de son intervention, Idrissa Seck a souligné l’importance des thèmes retenus : « l’Erosion côtière » et « Révolution numérique et Employabilité des Jeunes ». Il s’agit pour le CESE, en rapport avec les structures et experts compétents en la matière, d’identifier les solutions appropriées permettant de lutter durablement contre l’érosion côtière et de préserver le littoral sénégalais, long de 700 kilomètres, de Saint-Louis au Cap Skirring.

L’étude de cette problématique est d’autant plus urgente que cette côte, très vulnérable, abrite les plus grands établissements humains et l’essentiel des activités économiques et touristiques du pays. Elle continue d’être agressée, malgré les efforts consentis par le Gouvernement : construction de digues de protection, relogement de populations impactées par le recul de la ligne de rivage, etc.

A signaler que le démarrage de cette session intervient au lendemain de la publication du 6e Rapport d’évaluation du Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) et à quelques jours de la COP 26 de Glasgow (Ecosse).

Quant au deuxième thème « Révolution numérique et Employabilité des jeunes », son choix est dicté par l’urgence de relever les innombrables défis résultant des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), situées au cœur du PAP2A du PSE.

Les réformes engagées et les investissements réalisés visent à atteindre la souveraineté numérique et à faire de notre pays un «hub numérique» : parc des technologies numériques, Centre national de calcul scientifique, Data Center de Diamniadio, Espaces « Sénégal Services », etc.

L’étude de cette thématique offrira au Cese l’opportunité de contribuer à l’opérationnalisation de la Stratégie Sénégal numérique (SN 2025), d’identifier les énormes niches d’emplois dans ce secteur, et d’apporter sa pierre au Programme d’urgence pour l’Emploi et l’Insertion des Jeunes « Xëyu ndaw ñi ».

A la suite du débat général, les conseillers ont adopté les calendriers des travaux et des séances d’audition ainsi que les termes de référence.

Le Président du Cese a informé les conseillers de l’appréciation positive exprimée par le Chef de l’Etat sur le rapport de la première session ordinaire 2021 et le rapport général 2020 de l’Institution, ainsi que de ses directives pour la prise en compte des recommandations contenues dans lesdits rapports.

Le ministre Samba Sy a, pour sa part, salué la pertinence des deux thèmes retenus par le CESE et la richesse des débats.

Car selon lui, « notre pays attend beaucoup de vos réflexions croisées. Nous devons convenir de ce que nous devons faire pour léguer aux générations futures un cadre de vie durable et sûr (…) Je suis persuadé que ce qui résultera de vos travaux sera judicieusement exploité par le Gouvernement (…) ».

M. BA