Le conseil de Serigne Moustapha Sy à Ousmane Sonko

Le 15 avril 2023, lors de la célébration de la nuit du destin (Leylat al Khadr), Serigne Moustapha Sy a évoqué les procès d’Ousmane Sonko et des députés du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR). Dans son discours, il a abordé des sujets d’actualité et prodigué des conseils aux personnes concernées.

Serigne Moustapha Sy, guide spirituel et leader politique, a profité de cette occasion solennelle pour aborder les affaires judiciaires en cours concernant Ousmane Sonko et des députés du PUR. Il a évoqué le procès opposant Sonko à Mame Mbaye Niang, ainsi que le procès en appel impliquant des membres du groupe parlementaire Yawwi Askan wi, Massata Samb et Mamadou Niang, face à la députée Amy Ndiaye Gniby. en ces termes, le guide affiche son soutien au leader de Pastef : « courage à notre frère Ousmane Sonko. » Des conseils pour faire face aux épreuves Lors de son discours, Serigne Moustapha Sy a salué Ousmane Sonko et lui a adressé un message de soutien en utilisant l’expression wolof “kou beugg acara dangay niémé kaani” (On n’a rien sans peine, en français). Cette phrase souligne l’importance de faire des efforts et de surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Serigne Moustapha SY a été succinct en abordant ce sujet, préférant se concentrer sur les conseils qu’il souhaitait donner au leader de Pastef.