Le football impacté par la grève des transports

Il n’y aura finalement pas de match de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. Les rencontres qui étaient programmés pour samedi et dimanche ne pourront pas se tenir, selon une note officielle de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

« En raison des perturbations constatées dans le transport qui naturellement entraînent des conséquences sur le déplacement des arbitres, de certains clubs et des commissaires de matchs, la 3e journée initialement prévue les 04 et 05 décembre 2021, est programmée à une date ultérieure », peut-on lire dans ladite note signée le Directeur exécutif de la LSFP et destinée aux clubs de Ligue 1, de Ligue 2, Commissaires de matchs, Commission centrale des arbitres, la Fédération sénégalaise de football, les Directeurs de stades, les Archives.