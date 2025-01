Le gendarme à la retraite, son ex-épouse et la maison volée

Partager Facebook

Après un divorce tumultueux entre les deux époux, Abdou Tine et Rokhaya Cissé se battent maintenant devant les tribunaux. Abdou Tine, gendarme à la retraite, a traduit en justice la mère de ses enfants, Rokhaya Cissé, pour une affaire de maison. C’est pour des faits d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture privée de commerce que Rokhaya Cissé a été jugée hier, jeudi 16 janvier 2025, devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Abdou Tine explique : « quand on a divorcé, je lui ai fait savoir qu’on va mettre la maison en location pour remettre les sous aux enfants, puisqu’ils n’avaient pas obtenu de pension au moment de notre divorce. Mais à ma grande surprise, elle a dit que j’ai voulu encore la reprendre comme épouse et c’est pour cela que je lui ai offert la maison. Ce qui n’était pas vrai, parce qu’on a divorcé 3 fois. Elle a falsifié les documents de ma maison pour la muter à son nom », a confié l’ancien gendarme. Toutefois, le gendarme à la retraite demande juste d’entrer en possession de son bien mobilier et non des dommages et intérêts. « Je ne réclame que les papiers de ma maison, parce que j’ai deux autres épouses avec des enfants majeurs dont des gendarmes. Certains d’entre eux sont fâchés contre moi à cause de cette maison. Je lui réclame mes documents dont l’attestation d’attribution, l’autorisation de construire, la demande de bail qui est à mon nom ainsi que le plan de la maison ».

Rokhaya Cissé dément : «depuis qu’il a appris que je me suis remariée…»

Pour Rokhaya Cissé, ce n’est pas pour cette affaire que son ex-mari l’a traînée en justice. À l’en croire, lorsque l’ancien gendarme a eu écho de son remariage, il a décidé de lui faire vivre l’enfer. « Depuis qu’il a appris que je me suis remariée, il ne dort plus. Il me persécute. Il est même venu me voir en pleurs pour que je me remette avec lui. Je suis actuellement mariée et je veux qu’il me laisse tranquille. Il voulait me reconquérir, mais j’ai dit niet et c’est pour cela qu’il m’a offert cette maison. Il a tout tenté pour que je revienne avec lui, mais j’ai dit non ». Rokhaya Cissé d’indiquer qu’elle veut juste laver son honneur. « En réalité, cette histoire n’est pas une affaire de maison. Je ne suis pas matérialiste et il le sait. Je suis devant cette barre pour laver mon honneur. Il m’a traitée de chienne devant mon actuel mari. Il m’a accusée d’avoir été infidèle lorsqu’on était marié. Ce qui m’a fait mal, c’est le fait qu’il m’ait traînée ici en m’accusant de m’être mariée à un de ses copains. Alors qu’on a divorcé le 21 décembre 2017″, a relevé Rokhaya.

Concernant la maison, objet du litige, Rokhaya Cissé a balayé d’un revers de main la falsification de documents pour mettre la main dessus. Elle a plutôt confié que c’est son ex-époux qui la lui a offerte. » C’est une maison dans laquelle on habitait quand on était marié. C’est en 2020 qu’il est venu chez moi pour m’offrir cette maison. Je ne la lui ai pas demandée. J’ai payé les frais de mutation de la maison à mon nom, mais le bail n’est pas encore sorti. J’ai fait une demande de bail qui va sortir à mon nom parce qu’à chaque fois, on m’appelle pour payer les taxes. On m’a remis un acte de cession légalisé par les impôts et domaines. Après ceci, il m’accuse d’avoir falsifié ces documents pour entrer en possession de cette maison, alors que ce n’est pas vrai ». Après l’audition des parties, le procureur qui n’a pas fait d’observations s’est rapporté à la sagesse du tribunal. Délibéré au 6 février 2025.