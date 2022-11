Le Groupe TWINCY FAMILY : ‘’Vous aurez droit à de belles surprises en 2023’’

Fils de Rio, ils en respirent la fraîcheur, jusque dans leur fertile inspiration. De joyeux drilles qui taquinaient la chansonnette récréative, ils sont devenus le tandem qui berce nos écoutes mélomanes. Certes ils seront rejoints par des ajouts symphoniques pour faire ce groupe original qui titille la musique sénégalaise. Loin d’une armée mexicaine, ce groupe se veut un link tacite de responsables conscients de leur devoir citoyen par la musique. Ainsi se décline ce son pluriel qui abolit les frontières stylistiques pour se vouloir une inspiration sans fin pour un audimat toujours captivé. Finalement le talent n’est qu’expérience et le reste juste de l’info. Musique !!!

Présentez-vous à nos lecteurs

Nous sommes le groupe de musique sénégalais Twincy Family. Nous évoluons en live band. Le groupe est composé de Yass Princy (lead Vocal), de Alassane (vocal ), de Badboy, de Den TFT (vocal ) , de Youngtapha à la guitare, de Funa à la percussion et Jean au piano.

Quelle est l’histoire derrière Twincy Family ?

Nous nous sommes connus au lycée (Camp Marchand De Rufisque), nous étions tous dans la même classe. De ce fait, nous traînions quasiment tout le temps ensemble. Dans la cour de l’école, nous nous amusions souvent à faire des freestyles et c’est ainsi que nos camarades ont commencé à nous appeler «les jumeaux», twins en anglais. Nous y avons ajouté le C comme challenge et notre plus grand Challenge c’est de rendre fières nos mamans, d’où le Y à la fin. Twincy family en gros veut dire : les jumeaux qui sont prêts à rendre fières leurs mamans.

Twincy Family c’est aussi la polyvalence, dites-nous en un peu plus sur votre style musical.

Au début, nous ne faisions que du rap, mais dans un coin de nos têtes nous voulions aller explorer d’autres horizons. Et c’est avec l’arrivée de Youngtapha que cette vision s’est finalement matérialisée. Avec sa guitare, Il a apporté un petit plus, une touche de mélancolie, de «Ndeysane ». Comme quoi « la magie s’est opérée ». Et voilà aujourd’hui, nous jouons avec notre live band (Funa à la percussion, Jean au piano et Papi à la batterie). D’ailleurs, nous n’avons pas de barrière musicale. Nous faisons du tout : de l’afro mélangé, du RnB, du Mbalax, du reggae, entre autres.

Est-ce facile de travailler en groupe ? Qu’est-ce qui fait votre force ?

Cela fait plusieurs années maintenant que nous sommes ensemble. Pour le coup, chacun de nous sait ce qu’il a à faire. A vrai dire, nous prenons beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Nous aimons être ensemble. Twincy c’est une famille avant tout et c’est d’ailleurs ce qui fait notre force.

Comment choisissez-vous vos thèmes ? Une inspiration particulière ?

Notre première inspiration, c’est la vie. Nous nous inspirons de notre société, du monde en général et de tout ce qui se passe autour de nous. Nous essayons de donner notre point de vue par rapport à une question donnée. Sinon en ce qui concerne les thèmes, ils viennent naturellement. Twincy Family c’est aussi un groupe d’artistes engagés… Au-delà du chant et de la danse, nous sommes conscients de notre rôle au sein de notre société en tant qu’artistes. Nous sommes porteurs de messages d’espoir et d’amour. La jeunesse africaine est certes en train de se réveiller, mais nous apportons notre pierre à l’édifice.

Comment gérez-vous la hiérarchisation dans le groupe, qui fait office de leader ?

Très bien ! Chacun sait ce qu’il a à faire et le fait très bien d’ailleurs. Le vrai leader c’est la musique.

A quel rythme produisez-vous vos opus ?

Loin de vouloir paraître trop prétentieux, cela ne nous prend pas beaucoup de temps. Et à ce rythme, nous pourrions sortir un album tous les mois (rire). Le seul hic, c’est la distribution, la communication et tout ce qui va avec et cela prend un peu de temps.

Comment se porte le marché musical?

Plutôt bien ! Nous avons élargi notre public aussi bien sur le plan national qu’international. Avec les plateformes de téléchargement c’est d’autant plus facile maintenant.

Avez-vous eu une formation musicale ou c’est un talent brut qui s’exprime ?

Disons que nous avons appris tout seuls, nous sommes autodidactes. Nous avons appris sur le tas, en essayant, en se trompant mais pour nous, la meilleure façon d’apprendre c’est de faire des erreurs, de ne pas y arriver au premier coup, d’ailleurs, nous ne cessons jamais d’apprendre. Le talent sans travail au quotidien n’a pas de rendement. On ne vit que de la musique, on y travaille tous les jours

Des projets ?

Oui bien sûr ! Actuellement, nous sommes en train de finaliser nos projets. Vous aurez droit à de belles surprises en 2023 Inchalla. Tenez-vous juste prêts.

ANNA THIAW