La 3e journée de cette phase de poules a encore réservé son lot de suspense dans le groupe E.

Au terme d’une soirée riche en rebondissements, le groupe E a connu ce jeudi un incroyable épilogue. Tombeur de l’Espagne (2-1), le Japon se qualifie pour les huitièmes de finale et termine premier de la poule. Un temps éliminée, la Roja se contente de la deuxième place. Malgré un succès contre le Costa Rica (4-2), l’Allemagne quitte la compétition. Voici le classement du groupe E de la Coupe du monde 2022.

Déjà vainqueur de l’Allemagne, le Japon a réalisé jeudi un nouvel exploit en disposant de l’Espagne (2-1), pour le compte de la dernière journée du groupe E à la Coupe du monde 2022. Comme contre la Mannschaft, la sélection nippone était menée sur un but d’Alvaro Morata (11e), mais les joueurs de Hajime Moriyasu ont renversé les débats sur des réalisations de Ritsu Doan (48e) et Ao Tanaka (51e). Dans le même temps, l’Allemagne de Hansi Flick a signé sa première victoire aux dépens du Costa Rica de Keylor Navas (4-2), dans une rencontre arbitrée par la Française Stéphanie Frappart. Après avoir ouvert la marque par Serge Gnabry (10e), les partenaires de Manuel Neuer craquent sur des buts de Yeltsin Tejeda (58e) et Juan Pablo Vargas (70e), avant de prendre définitivement les commandes sur un doublé de Kai Havertz (73e, 85e) et une réalisation de Niclas Füllkrug (89e).