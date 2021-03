Le juge lui impose l’omerta

Les journalistes n’entendront plus parler de Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage “Sweet Beauté”, et pour cause.

Le juge du 8e cabinet, Mamadou Seck en charge du dossier de l’affaire du présumé viol, lui a imposé le silence.

Le magistrat instructeur lui interdit désormais de ne plus parler publiquement de l’affaire Adji Sarr-Sonko jusqu’à la fin de l’instruction.

Le juge lui a aussi interdit d’exercer toute activité liée au salon de beauté et de massage.

Le juge lui a également ordonné de venir signer chaque vendredi au registre du juge d’instruction pour confirmer sa présence sur le territoire national.