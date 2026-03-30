Le khalife des Mourides prend sa retraite

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Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a annoncé, par la voix de son porte-parole du jour Serigne Abdou Latyf Mbacké, son intention d’effectuer une retraite spirituelle de trois semaines. Une décision motivée par l’âge, le poids des responsabilités et d’autres considérations personnelles, précise le chef religieux dans la déclaration.

« Le khalife a décidé de prendre une retraite de trois semaines. Il est conscient de votre attachement et de votre engagement à ses côtés dans l’œuvre de Serigne Touba, mais il souhaite se retirer rien que pour ce moment afin de mieux revenir », a déclaré Serigne Abdou Latyf Mbacké, qui portait la parole du patriarche.

Pendant cette période de retrait qui couvre les trois semaines qui restent du mois de la Korité, les fidèles souhaitant rencontrer le guide ne seront pas laissés sans réponse. « Toute personne qui n’est pas capable de ne pas venir le rencontrer peut venir. Nous serons là pour la rencontrer à sa place », a-t-il ajouté, rassurant quant à la continuité de l’accueil des disciples.

Ce retrait momentané s’inscrit dans une habitude bien établie du guide des Mourides, connu pour s’accorder régulièrement des moments de retraite spirituelle afin de se ressourcer, loin de l’effervescence quotidienne liée à ses hautes fonctions.