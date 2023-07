The opponent Ousmane Sonko, mayor of Ziguinchor, speaks during a rally of the Senegalese opposition at the Place de l'Obelisque in Dakar, on June 8, 2022. - Senegal's main opposition leader Ousmane Sonko said on June 7, 2022 he was determined to defy a possible ban on demonstrations on June 8, 2022 with his supporters against the rejection of his list for the upcoming legislative elections. (Photo by SEYLLOU / AFP)

Le meeting d'investiture de Ousmane Sonko du 15 juillet interdit Le gouverneur de la région de Dakar a interdit les rassemblements prévus entre les 15 et 16 juillet 2023. « Ces projets de rassemblements font suite à une déclaration du leader de ce parti, largement relayée par la presse, promettant entre autres, « d'installer le chaos dans le pays. De plus, des appels diffusés à travers les réseaux sociaux, invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement », lit-on dans le communiqué signé par le Gouverneur Al Hassan Sall. Le gouverneur rappelle en outre les faits qui se sont produits en juin dernier : « Répondant à un appel à manifester du même responsable politique au début du mois de juin 2023, des individus s'étaient attaqués à des biens publics et privés, des commerces et autres installations dont le seul tort des propriétaires, était de chercher à gagner leur vie à la sueur de leur front à travers les investissements consentis. Aujourd'hui que le calme est revenu, des indices font croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles à l'ordre public; ce d'autant plus que des acteurs de camp opposé ont également introduit des déclarations de rassemblements par endroits ». Le gouverneur de Dakar entend ainsi faire perdurer cette accalmie notée depuis les derniers événements de juin. « Fidèles à leur posture d'anticipation et de veille, les autorités administratives concernées, ont, conformément à la loi, interdit les rassemblements en question ainsi que ceux prévus par les entités adverses, et, instruit les Forces de Défense et de Sécurité à prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre, et préserver la paix et la quiétude », conclut-il.

