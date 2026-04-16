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Urgent! Justice: Le suprémaciste noir Kemi Seba interpellé à Paris
Urgent! Justice: Le suprémaciste noir Kemi Seba interpellé à Paris

Le militant panafricaniste Kemi Seba, recherché par le Bénin, arrêté en Afrique du Sud.

16 avril 2026 Actualité

Le militant anticolonialiste français Kemi Seba s’exprime lors d’une conférence de presse le 26 juin 2020 à Paris.

Très suivi en Afrique, il est connu pour ses diatribes anti-occidentales sur les réseaux sociaux. Le militant panafricaniste Kemi Seba a été arrêté en Afrique du Sud où il fait l’objet d’une « procédure d’extradition en cours », a annoncé la police locale jeudi 16 avril.

L’influenceur est recherché par le Bénin qui l’accuse d’avoir soutenu la tentative de coup d’État de décembre et a émis un mandat d’arrêt contre lui.

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