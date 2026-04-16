Le militant panafricaniste Kemi Seba, recherché par le Bénin, arrêté en Afrique du Sud.

Le militant anticolonialiste français Kemi Seba s’exprime lors d’une conférence de presse le 26 juin 2020 à Paris.
Très suivi en Afrique, il est connu pour ses diatribes anti-occidentales sur les réseaux sociaux. Le militant panafricaniste Kemi Seba a été arrêté en Afrique du Sud où il fait l’objet d’une « procédure d’extradition en cours », a annoncé la police locale jeudi 16 avril.
L’influenceur est recherché par le Bénin qui l’accuse d’avoir soutenu la tentative de coup d’État de décembre et a émis un mandat d’arrêt contre lui.