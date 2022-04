Le Pds exige le retour de Karim

Le retour de Karim Meïssa Wade à Dakar, maintes fois annoncé toujours remis aux calendes grecques, est encore d’actualité. Son come-back a été agité par les libéraux qui procédaient hier à l’installation de leur directoire de campagne, en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. A cet effet, ils comptent mener des actions de lutte pour mettre un terme à « l’exil forcé » de Wade-fils. Selon Doudou Wade, chargé des conflits dans le parti, «Macky Sall doit savoir que nous allons vers les élections très importants pour élire des députés. Et de 2022 à 2024, il ne fera pas partie de ses élections. Parce qu’il n’osera pas y participer, et il ne participera pas ». Il prévient : « Macky Sall doit savoir que nous savons nous battre. C’est juste que nous avons participé à bâtir ce pays. Et ne feront pas partir de ceux qui vont le détruire. Mais nous pouvons nous lever et nous battre. Et si jamais nous nous levons, nous allons compter 300 morts. Nous ne sommes pas des poltrons. » Il ajoute : « C’est pourquoi nous allons dans les jours à venir engager des formes de batailles. Nous voulons que la population sénégalaise nous écoute. Que les chefs religieux sachent qu’on nous a causé du tort. Et nous avons fait plusieurs interventions. Mais il est temps que celui qu’ils ont exilé retourne au Sénégal. »

Le directeur de campagne Lamine Thiam a rappelé que l’installation de directoire de campagne constitue, pour le parti, une étape importante dans le processus de reconquête du pouvoir engagé depuis 2012. « Notre volonté de retourner au pouvoir en 2024 n’a jamais été aussi manifeste », a-souligne-t-il. Avant d’ajouter : « ces élections législatives de 2022 en constituent une étape intermédiaire importante. Nous nous y engageons avec un grand espoir au regard des résultats engrangés lors des élections locales de janvier 2022. »

« Malgré une absence sur près de 120 communes et sur 8 départements du Sénégal pour cause de forclusion et de rejet, le PDS est resté debout. Il a pu enregistrer, avec ses alliés, des résultats plus qu’encourageants et honorables », se réjouit-il. « Ces résultats confirment son ancrage dans le Sénégal des profondeurs et son statut de parti leader qui a toujours su relever les défis qui se présentent devant lui. »

BA