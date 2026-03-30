Le Président du CNP reçu par le Pm Ousmane Sonko : pour un renforcement du partenariat entre gouvernement et secteur privé

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Le Président du Conseil National du Patronat du Sénégal et Président de Business Africa en l’occurrence Baidy AGNE, a été reçu ce lundi 30 Mars 2026, en audience à la Primature, par le Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO.

Cette rencontre a permis de renforcer le partenariat et la coopération entre le Gouvernement et le Secteur Privé. Un communiqué issue de cette rencontre elle s’inscrit dans la dynamique de renforcement du dialogue public/privé pour l’atteinte de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et du Plan de Redressement Economique et Social (PRES).

L’on souligne que les échanges et discussions ont porté sur les points majeurs notamment l’accroissement des investissements privés nationaux dans les grands projets structurants ;l’atteinte des objectifs de souveraineté économique par un patriotisme économique inclusif et le renforcement du secteur Privé. De même que le rôle du secteur privé national dans la mise en œuvre du PRES ;les perspectives de croissance économique et les préoccupations des entreprises ; le renforcement du dialogue social tripartite entre autres. D’après la note, le Président Baidy AGNE a salué la volonté du Premier Ministre Ousmane SONKO d’être aux côtés du secteur privé national pour une croissance économique plus inclusive et mieux partagée au niveau national.