Le PSG élimine le Bayern, Chelsea sort Porto

Battus 1-0 ce mardi soir, le PSG et Chelsea ont quand même validé leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à leur victoire du match aller. Le Bayern Munich et le FC Porto sont éliminés.

Battu mais qualifié. Dominé à l’aller mais victorieux 3-2, le PSG a cette fois largement rivalisé avec le Bayern Munich et malgré sa courte défaite du soir, il sera bien au prochain tour de la compétition. Les Parisiens ont réalisé une grande première période et il ne leur a manqué que des buts. Intenable, Neymar a eu pas moins de quatre occasions franches, et a touché trois fois les montants.

Un peu contre le cours du jeu, c’est finalement Eric Maxim Choupo-Moting qui a ouvert le score d’une tête rageuse à la 40e minute. Cruel pour un PSG bien dans son match et qui a donc eu de grosses occasions d’ouvrir le score. La deuxième mi-temps a été plus pénible pour le PSG et le Bayern a multiplié les attaques dans le camp parisien, mais sans trouver la faille. Sur des contres, Paris aurait pu égaliser, mais le score n’a finalement pas évolué.